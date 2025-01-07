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Gıdalardaki pestisit kalıntılarına sınırı güncellendi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum pestisit kalıntı limitlerinde güncelleme yaptı.

Bakanlığın "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri güncellendi. Başta taze meyve ve sebze olmak üzere ülkede üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalarda uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı.

İTHAL ÜRÜNLER İÇİN DE SINIR DEĞİŞTİ

Bazı gıdalar için ilk defa kalıntı limiti belirlenirken, birçok gıdada da limit indirimi yapıldı. Böylece Avrupa Birliğiuygulamalarına uyum sağlanmış oldu.

Düzenlemeyle, ithal gıdalar için uygulanan maksimum pestisit kalıntı limitlerinde de kapsamlı değişiklik yapıldı. Değişiklikler, AB'nin pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü dikkate alınarak yapıldı.

Bu kapsamda, ithal gıdaların yeni kalıntı limitlerine göre kontrol edilerek ülkeye girişlerine izin verilecek.??????????????

Gıdalardaki pestisit kalıntılarına sınırı güncellendi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıemre texasli:

Limitler güncellendi diyorsunuz ne sayısal bir veri var, ne başka birşey var, yükseldi mi düştü mü nasıl bir haber içeriği bu.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Fark Etmez. Biz alışkınız gumrukden dönen malları yemeye. Kaptirin bize. Mesel ara sıra pazarlara domates, çeşit çeşit meyveler 20-30 bandına düşüyor ya hani. Geri donen ürünler. O malları boz mallar i olarak alarak yiyoruz. Nasıl imha edildiğini bilen bile yok.

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