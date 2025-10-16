Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Bir hemşire, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehir hastanesinde 3 yıllık kıdemle 78–80 bin TL maaş aldığını açıkladı. Yeni atanacak birinin 75–78 bin TL, devlet hastanesinde çalışanların ise yaklaşık 73 bin TL maaş aldığını belirten hemşirenin sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Bir hemşire, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maaşını takipçileriyle paylaştı. Şehir hastanesinde görev yaptığını belirten hemşire, 3 yıllık kıdemle aylık 78–80 bin TL civarında maaş aldığını ifade etti.
"DEVLET HASTANESİNE ATANIRSANIZ..."
Hemşire, "Yeni atanacak biri 75–78 bin civarı alır. Ama bu şehir hastanesi için geçerli. Devlet hastanesine atanırsanız maaş 73 binlere düşer" ifadelerini kullandı.
EMEKLİLER YORUM BOMBARDIMANINA TUTTU
Paylaşım kısa sürede gündem olurken, sağlık çalışanlarının maaş farkları ve çalışma koşulları üzerine sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Bir hemşire 80 bin alıyorsa emekliler neden 17.000 alıyor?
- Bu tarz videolar maalesef ki gelir eşitsizliğinin asıl nedenini görmeyen düşük gelir grubunda bulunan kişilerin sınıf kinini besliyor.
- Emeklilerin haline bir kez daha acıdım.
- Emekliyim ama senin aldığının 3'te 1'ini bile almıyorum.
- Emeklilere maaşlarını sorgulatan hemşire...