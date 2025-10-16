Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Bir hemşire, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maaşını takipçileriyle paylaştı. Şehir hastanesinde görev yaptığını belirten hemşire, 3 yıllık kıdemle aylık 78–80 bin TL civarında maaş aldığını ifade etti.

"DEVLET HASTANESİNE ATANIRSANIZ..."

Hemşire, "Yeni atanacak biri 75–78 bin civarı alır. Ama bu şehir hastanesi için geçerli. Devlet hastanesine atanırsanız maaş 73 binlere düşer" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER YORUM BOMBARDIMANINA TUTTU

Paylaşım kısa sürede gündem olurken, sağlık çalışanlarının maaş farkları ve çalışma koşulları üzerine sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;