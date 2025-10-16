Haberler

Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Bir hemşire, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehir hastanesinde 3 yıllık kıdemle 78–80 bin TL maaş aldığını açıkladı. Yeni atanacak birinin 75–78 bin TL, devlet hastanesinde çalışanların ise yaklaşık 73 bin TL maaş aldığını belirten hemşirenin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bir hemşire, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maaşını takipçileriyle paylaştı. Şehir hastanesinde görev yaptığını belirten hemşire, 3 yıllık kıdemle aylık 78–80 bin TL civarında maaş aldığını ifade etti.

"DEVLET HASTANESİNE ATANIRSANIZ..."

Hemşire, "Yeni atanacak biri 75–78 bin civarı alır. Ama bu şehir hastanesi için geçerli. Devlet hastanesine atanırsanız maaş 73 binlere düşer" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER YORUM BOMBARDIMANINA TUTTU

Paylaşım kısa sürede gündem olurken, sağlık çalışanlarının maaş farkları ve çalışma koşulları üzerine sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Bir hemşire 80 bin alıyorsa emekliler neden 17.000 alıyor?
  • Bu tarz videolar maalesef ki gelir eşitsizliğinin asıl nedenini görmeyen düşük gelir grubunda bulunan kişilerin sınıf kinini besliyor.
  • Emeklilerin haline bir kez daha acıdım.
  • Emekliyim ama senin aldığının 3'te 1'ini bile almıyorum.
  • Emeklilere maaşlarını sorgulatan hemşire...
Olgun Kızıltepe
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Yorumlar (15)

Haber YorumlarıTunahan Özbay:

Hemşire polisten fazla alıyor ve alması çok normal hemşirelik kolay meslek değil

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme103
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıy.i:

insanlar cidden aptal , herkes kendı menfaatını kovalarken başkasını yuhalıyor, arkadaslar halk olarak bırlık olarak cozum arayın, insani yaşamak sizin bir hakkınız bu hemşire onu sizin elınızden almıyor hukumet alıyor, birbirinize dusup asıl sorunluyu gormuyorsunuz..

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

babam 35 yıllık çalışmayla emekli oldu aldığı maaş 20 bin ben sabah 8 den akşam 6 tıya kadar ayakta çalışıyorum aldığım maaş 24.500 tl Kiram 18 bin Ocakta Ev Sahibi Arttıracak en son eti agustos ayıydı yedim diye hatırlıyorum bereket bekarım diyor şu an yanımdaki arkadaş

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

avrupada isci haftalik 40 saat calisir ve 2 gun resmi izin yapar. avrupa devleti isciyi patronun insafina birakmaz.

yanıt19
yanıt2
Haber YorumlarıSerdar Ünal:

emeklilere o parayı bile vermemek gerek. zira hiçbir işe yaramıyorlar. akşama kadar parkta oturuyorlar. maaşları yarıya düşürülüp onun yerine iha siha yapılmalı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
