Fethiye'de Alzheimer Haftası etkinliği büyük ilgi gördü

Fethiye'de Alzheimer Haftası ve Gündüz Yaşam Parkı'nın açılışının birinci yıldönümü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için düzenlenen 'Sevdiklerimiz için koşuyoruz' etkinliğine büyük ilgi oldu.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Fethiye Alzheimer Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen yürüyüşe Alzheimer hastalarının yakınları, dernek üyeleri ve çok sayıda duyarlı vatandaşlar katıldı. Fethiye Beşkaza Meydanı'nda başlayan 5 ve 10 kilometrelik parkurlardaki 'Sevdiklerimiz için koşuyoruz' etkinliğine öğrenciler ve gençler de katıldı. Bazı kürek sporcuları da etkinliğe denizden eşlik etti. Fethiye Beşkaza Meydanı'nda başlayan koşunun startını Muğla eski Milletvekili Nurettin Demir verirken, Fethiye'de yaşayan yerleşik yabancıların yanı sıra bazı kadınlar çocuk arabalarında bebekleriyle birlikte yarıştı. Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılara madalyalarını Muğla eski Milletvekili Nurettin Demir, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye Alzheimer Derneği Başkanı Opr. Dr. Mehdi Sadat, Dernek yönetim kurulu üyesi Nagehan Bulut alkışlar arasında sundu. Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit böylesine anlamlı bir etkinliği düzenleyen ve katkıda bulunanlara teşekkür etti. Fethiye Alzheimer Derneği Başkanı Mehdi Sadat ise "Farkındalık etkinliğimize bu ilgi bizleri mutlu etti. Katkı veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA