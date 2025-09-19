Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Evde Sağlıkta Dijital Dönüşüm Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, dünya genelinde sağlık hizmetlerine olan talebin her geçen gün arttığını söyledi.

Yaşlı nüfusun hızlı bir şekilde çoğalması, kronik hastalıkların yaygınlaşması ve yaşam süresinin uzamasının sağlık hizmetlerinin niteliği ve ulaşılabilirliği açısından yeni ihtiyaçlar doğurduğunu kaydeden Şenlik, "Ülkemizde ve Eskişehir'de doğurganlık oranının azalması ve yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte evde sağlık hizmetlerine talep artmıştır. Bu bağlamda evde sağlık hizmetleri günümüz sağlık sisteminin en önemli tamamlayıcı unsurlarından biri haline gelmiştir." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici de kentte sağlık hizmet sunumu içinde çok özel bir yeri olan evde sağlık hizmetlerinin dününden bugüne kadar süreci ve bu süreçte yeni yüzyılda hayata hızla giren dijital dönüşümün bu hizmete ne tür katkılar sağlayacaklarını değerlendireceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından 4 ayrı oturumda düzenlenen sempozyumda, sağlık hizmetlerinde dijitalleşmenin geleceği, evde bakımda kullanılan yeni teknolojiler ve bu dönüşümün etik, hukuki ve finansal boyutları ele alındı.

Sempozyumda ayrıca sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendiren en önemli başlıklardan biri olan dijital dönüşüm ekseninde evde sağlık hizmetlerinin bugünü ve yarını üzerine birlikte düşünmek, bilgi paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Sempozyuma, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Fatih Alper Ayyıldız, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Serkan Ceyhan ve çok sayıda akademisyen ile sağlık görevlileri katıldı.