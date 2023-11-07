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Erzurum Şehir Hastanesinde LÖSEV tarafından çocuklara moral etkinliği düzenlendi

Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için LÖSEV tarafından palyaçoların da bulunduğu moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar pasta kesip şarkılar söyledi ve palyaçolarla eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca yetişkin hastalar da ziyaret edildi.