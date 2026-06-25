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Uzaktan algılama ürünler izlenecek

Uzaktan algılama ürünler izlenecek
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Erzurum'da düzenlenen toplantıda, uzaktan algılama ve yapay zeka teknolojileriyle tarımsal ürünlerin anlık takibini sağlayan Ürün İzleme Sistemi Mobil Uygulaması değerlendirildi. 9 ilin temsilcileri, sistemin sahadaki etkinliğini artırmak için görüş alışverişinde bulundu.

Erzurum'da uzaktan algılama ve yapay zeka teknolojileriyle tarımsal ürünlerin anlık takibini sağlayan "Ürün İzleme Sistemi Mobil Uygulaması" il müdürlüklerinin temsilcilerinin katılımıyla masaya yatırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanı Ramazan Yayla başkanlığında, "Uzaktan Algılama ile Ürün Belirleme" konulu önemli bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya ev sahibi Erzurum İl Müdürü Alpaslan Kenger'in yanı sıra Erzurum, Ardahan, Bayburt, Ağrı, Tunceli, Kars, Erzincan, Bingöl ve Iğdır olmak üzere toplam 9 ilin il müdür yardımcıları katıldı. Tarımsal Arazi Analiz ve Değerlendirme (TAAD) şube müdürleri, bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürleri ile teknik personel de toplantıda hazır bulundu.

Yapay zeka destekli takip dönemi

Toplantının ana gündem maddesini Bakanlık tarafından milli imkanlarla geliştirilen Ürün İzleme Sistemi Mobil Uygulaması oluşturdu. Sistem kapsamında yürütülen güncel çalışmalar detaylıca değerlendirildi. Dijital tarım hamlesi olan sistem sayesinde, uzaktan algılama teknolojileri ve yapay zeka destekli veri analizleri kullanılarak bölgedeki ürünlerin tespit ve izleme faaliyetlerinin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Sahadaki etkinlik artırılacak

Katılımcılar, mobil uygulamanın mevcut durumu, sahada elde edilen ilk sonuçlar ve gelecekte sisteme eklenebilecek geliştirmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Teknolojik analizlerin yanı sıra eş zamanlı yürütülen saha doğrulama çalışmalarıyla, sistemin tespit başarısının ve operasyonel etkinliğinin en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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