6 Şubat depremlerinde vücudundaki herhangi bir uzvu hasar gören Adıyamanlı depremzedeler, suda fizik tedavi görüyor. Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi Tesisinde bulunan havuzlar depremde enkaz altında kalan ve vücutlarından çeşitli hasarlar alan kişilere açıldı. Uzman kişiler eşliğinde su içerisinde fizik tedavi uygulanıyor. Tedavi almaya başlayan hastalarda birkaç seansta gözle görülür iyileşmeler gözlendi.

Enkazdan yaralı çıkan hastalara suda fizik tedavi

ADIYAMAN - 6 Şubat depremlerinde vücudundaki herhangi bir uzvu hasar gören Adıyamanlı depremzedeler, suda fizik tedavi görüyor.

Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi Tesisinde bulunan havuzlar depremde enkaz altında kalan ve vücutlarından çeşitli hasarlar alan kişilere açıldı. Uzman kişiler eşliğinde su içerisinde fizik tedavi uygulanıyor. Tedavi almaya başlayan hastalarda birkaç seansta gözle görülür iyileşmeler gözlendi. Kolları, ayakları hasar enkazın altında kalan ve hasar gören depremzedeler yüzerek ve su içerisinde egzersiz yaparak tedavi oluyor.

Tedavi gören hastalardan birisi olan 11 yaşındaki Kerem Ceyhan, 38 sonra enkazdan çıkartıldı. Kerem Ceyhan'ın sağ bacağından Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 33 kez ameliyat edildi. Dört ay boyunca Ankara'da hastanede tedavi gören Kerem Ceyhan, 30 seans fizik tedavi aldıktan sonra Adıyaman Belediyesi'nin yüzme havuzunda fizik tedaviye başladı. Bu tedaviyle ayakta durmaya başladı. Kerem Ceyhan'ın rahat yürüyebilmesi için Ayak Bileği Ayak Ortesi kullanması gerekiyor. Ailesi yetkililerden AFO talebinde bulunuyor.

Kerem Ceyhan havuzda kendini iyi hissettiğini belirterek, "Deremden dolayı ayaklarımdan bir sürü ameliyat geçirdim. Ayaklarımda güçsüzlük olduğu için yüzmeyi tavsiye etmişlerdi. Havuzda kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

Anne Fatma Ceyhan, oğlunun daha iyi yürüyebilmesi için AFO'ya ihtiyaçları olduğunu kaydederek, "Oğlum Kerem Ceyhan 6 Şubat depreminde enkazın altında kaldı. 38 saat sonra enkazdan çıktı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavisini sürdürdü. 33 defa ameliyat geçirdi. Dört ayın sonunda buraya geldik. Fizik tedaviyi burada sürdürdük. 30 seans fizik tedavi aldık. Sağ olsun belediyemiz tarafından bu havuzlarda bize böyle bir şans verdi. Şuan oğlum yürüme aşamasında, inşallah daha iyi olacak. Daha güzel sonuçlar aldık, en azından çocuğum şuan ayakta durabiliyor. Havuz sayesinde daha güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Devlet Büyüklerimden de oğlum için AFO istiyorum. Oğlumun daha güzel yürüyebilmesi için buna ihtiyacımız var" dedi.

Enkazdan çıkan Muhammet Yalçın'ın da sol eli hasar gördü. Sinirleri zedelenen Yalçın, yüzme sayesinde azda olsa parmaklarını hareket ettirebiliyor.

Muhammet Yalçın, havuzdan önce parmaklarının aktif hareket etmediğini ancak şimdi aktifleştiğini söyledi.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi Tesis Amiri Serdar Yaşargün ise açıklamasında, "6 Şubat depreminden sonra depremde enkazda zarar gören vatandaşlarımıza hocalarımız eşliğinde suda fizik tedavi vermeyi düşündük. Belediye Başkanımızın desteğiyle bunu uygulamaya geçirdik. Bayağı bir talep oluştuğunu gördük. Tedavi gören kişilerde çok güzel neticeler doğurduğunu gördük. Sudaki fizik tedavi diğer rehabilitasyondan çok çok daha farklıdır. Çünkü vücut kendi gücü kadar güç kullanıyor. Diğer fizik tedavilerde vücudun kullandığı güçten çok daha fazla güç kullanıyor. Burada onun neticelerini bazı vatandaşlarımızda gördük. Şimdide bunun devamını getirip onlarla birlikte çok daha güzel şeyler yapacağımızı hissediyoruz" diye konuştu.