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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, Kırgıl köyünde küçükbaş hayvanları sağlık kontrolünden geçirerek aşılama ve küpeleme çalışması gerçekleştirdi.

Emet ilçesinde hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvansal üretimin korunmasına yönelik saha çalışmaları devam ediyor. Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, bu kapsamda Kırgıl köyündeki hayvancılık işletmelerini ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde işletme ve ağılları tek tek gezen ekipler, küçükbaş hayvanların sağlık kontrollerini yaparak koruyucu aşılarını uyguladı. Ayrıca sürüye yeni katılan kuzular ile kayıtsız hayvanların kulak küpeleri takılarak Bakanlığın TÜRKVET kayıt sistemine girişleri gerçekleştirildi.

"Üreticilerden ekiplere teşekkür"

Çalışmalarla bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi, sürü sağlığının korunması ve üreticilerin muhtemel ekonomik kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Veteriner hekimlerin köylerine kadar gelerek sunduğu hizmetten memnuniyet duyduklarını belirten Kırgıl köyü üreticileri, ekiplere teşekkür etti.

"Diğer köylerde de devam edecek"

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı hayvan varlığının korunması ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla aşılama ve kimliklendirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda ilçeye bağlı diğer köylerde de sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı