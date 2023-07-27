Elazığ'ın Palu İlçe Devlet Hastanesi'nde Tatbikat Gerçekleştirildi

Elazığ'ın Palu İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ve tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta, sağlık, UMKE, itfaiye ve hastane personeli görev aldı. Hastane Müdürü Tayfun Açık, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Elazığ'ın Palu İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ve tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı.

Palu Devlet Hastanesinde yıllık afet planı ilk müdahale ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata, sağlık, UMKE, itfaiye ve hastane personeli katıldı. Senaryo gereği meydana gelen kazan patlaması sonrası hastane personeli tahliye edildi. Patlamada yaralanan personele ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından yapılıp olay yerinden sevki gerçekleştirildi. Yaralı, 112 ekiplerine teslim edilerek en yakın hastaneye sevki sağlandı. Yine dumana maruz kalan bir hasta ise, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tahliye edildi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Hastane Müdürü Tayfun Açık "Hastanemizde 2023 yılı HAP planı dahilinde, tatbikatımızı gerçekleştirmiş olduk. Hastanemizde meydana gelen kazan patlaması sonucu iki yaralımız UMKE ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bu tatbikatla, gerek hastanemiz, gerek ise idari ve sağlık personelimizin olası bir afet durumunda yapmaları gerekenler tekrarlanmış, durum değerlendirilmesi yapılmış, eksiklikler giderilmiş ve farkındalık oluşturulmuştur. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim "dedi. - ELAZIĞ