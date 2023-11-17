Edirne, Sağlık Turizmiyle Dikkat Çekiyor

Edirne, Balkanlar başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen hastalara sağlık turizmi hizmeti sunuyor. Kentteki hastaneler, ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış ve 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. Geçen yıl 10 bin uluslararası hastaya hizmet veren Edirne, sağlık turizminde önemli bir yerde bulunuyor.

Edirne'ye dünyanın dört bir yanından şifa bulmak için gelen hastaların sayısı her geçen gün artıyor.

Sınır kenti Edirne sağlık turizmi kapsamında Balkanlar başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden misafirlerini ağırlıyor.

İleri teknoloji ürünü cihazlarla donatılan, modern mimarisiyle hastalara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren "Balkanların sağlık üssü" Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve kentteki özel hastaneler uluslararası hastalara da hizmet veriyor.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine, Tıp Fakültesi Hastanesinin bölgenin en güçlü ve en büyük hastanesi olduğunu söyledi.

Avrupa'nın ortasına kadarki bölgede böyle bir sağlık kuruluşunun olmadığını belirten Tabakoğlu, "Hastanemiz uluslararası alanda ciddi rağbet görüyor. Özellikle Balkanlardan ve dünyanın pek çok yerinden kentimize turizm amacıyla gelip sağlık kontrollerini yaptıranlar oluyor." dedi.

Tabakoğlu, uluslararası hastaların kentteki ileri tıp hizmetinden faydalanmaya devam ettiğini dile getirdi.

Hastaların özellikle sağlık kontrolü ve ameliyatlar için başvurduğunu anlatan Tabakoğlu, geçen yıl 10 bin uluslararası hastaya hizmet verdikleri bilgisini paylaştı.

"Türkiye sağlık sektöründe dünyada önemli bir yerde"

Kenti ziyaret edenlerden, 61 yaşındaki Japon turist Takeshi Shimazaki de ildeki bir özel hastanede kontrol amaçlı check-up yaptırdı.

İşlemleri hızlı şekilde sıra beklemeden gerçekleştirilen Takeshi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Takeshi, Türkiye'nin sağlık sektöründe dünyada önemli bir yerde olduğunu ifade ederek, "Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre Türkiye'ye gelememiştim. Salgından sonra Türkiye'ye gelmek için güzel bir şans elde ettim. Arkadaşımı ziyarete gelmiştim Edirne'ye, gelmişken sağlık kontrolümü de yaptırdım. İşlemlerim hızla yapıldı, çok memnun kaldım." diye konuştu.

Dr. Mehmet Can Yakut ise Edirne'ye konumu itibarıyla başta Balkanlar olmak üzere Avrupa ülkelerinden hastaların geldiğine işaret etti.

Yabancı hastaların sağlık problemlerine çözümler ürettiklerini aktaran Yakut, kentin sağlık turizmi açısından çok sayıda ziyaretçi aldığını vurguladı.

"Yabancı turistlerin sağlık problemleriyle ilgileniyoruz"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, şehri gezmeye gelen yabancı turistlerin sağlık problemleriyle de ilgilendiklerini söyledi.

Japon turiste yardımcı olduklarını belirten Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız Shimazaki'nin bütün testleri ve muayenelerini gerçekleştirdi. Edirne, Bulgaristan ve Yunanistan sınırında olması sebebiyle Avrupa'dan sağlık turizmi amaçlı ziyaretçi kabul ediyor. Bu anlamda Edirne'mizin sağlık turizmi ile hastalara, ziyaretçilere, turistlere ev sahipliği yapıyor olması çok önemli. Tarihi, turistik, doğal güzelliklerinin yanı sıra sağlık turizminde de Edirne'nin daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum."