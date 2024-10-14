Edinburgh Dükü Kupası Türkiye Ayağı İstanbul'da Düzenleniyor

GOLF turnuvalarından biri olan Edinburgh Dükü Kupası'nın (Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı 26 Ekim Cumartesi günü İstanbul'daki Riva MVK Golf Sahası'nda düzenlenecek. Turnuvanın şampiyonu, her ülkeden finalistlerinin katılımıyla yılsonunda İngiltere'de düzenlenecek olan Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne ve Windsor Kalesi'nde özel bir kutlama yemeğine katılmaya hak kazanacak.

Ülkemizde Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda düzenlenen turnuva programında açık artırma yapılacak. Açık artırmadan elde edilecek gelir 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı olan Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na öğrenci kazandırılması çalışmalarına kaynak olacak.

Spor ve magazin camiasının da takip edeceği etkinlik, ünlü isimleri ve Türkiye'nin tanınmış simalarını da bir araya getirecek. Spor, eğlence ve sosyal sorumluluğu bir arada sunmayı hedefleyen turnuva, hem golf tutkunlarını hem de yardımseverler için buluşma noktası olacak. Edinburgh Dükü Kupası Türkiye ayağı, Riva MVK Golf Sahası ve İstanbul Golf Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşecek.

'HEM PRESTİJLİ BİR GOL TURNUVASI HEM DE GENÇLERE YÖNELİK KAYNAK'

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, İstanbul'da düzenlenecek olan Edinburgh Dükü Kupası Türkiye ayağının, yalnızca Türkiye'nin en prestijli golf etkinliklerinden biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerin bireysel gelişimlerini destekleyen önemli bir sosyal sorumluluk projesine de katkı sağladığını söyledi. Özalp, "TİKAV olarak, bu anlamlı turnuvayı düzenlemekten büyük gurur duyuyoruz. Turnuvanın şampiyonu, İngiltere'de Windsor Kalesi'nde Türkiye'yi temsil etme onuruna sahip olacak. Ayrıca turnuva programı kapsamında düzenlenecek açık artırma, Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na daha fazla gencin katılabilmesi için kaynak yaratacak" diye konuştu.

FİNALİSTLER WINDSOR KALESİ'NDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Edinburgh Dükü Kupası, Uluslararası Ödül Programı için düzenlenen golf etkinliği olarak biliniyor. Turnuvanın dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen her farklı etabındaki finalistler, İngiltere'de düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne katılmaya davet ediliyor. 36 delikli Dünya Finali, Londra'ya yakın iki golf sahasında iki gün boyunca gerçekleşiyor. Ayrıca Windsor Kalesi'nde bir saha olan Kraliyet Hane Golf Kulübü'nün üyeleriyle ek bir dostluk maçı da oynanıyor. Ödül töreni yemeği, Kraliyet Ailesi'nden isimlerin katılımıyla Windsor Kalesi'nin düzenleniyor.