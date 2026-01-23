Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

İngiltere hükümeti, ülkede yaşanan ciddi tedarik sorunları nedeniyle aspirini ihracat yasağı kapsamına aldı. Özellikle felç ve kalp krizi riskini azaltmak için kullanılan düşük doz aspirine erişimde büyük sıkıntılar yaşandığı, sorunun temelinde üretim gecikmeleri ve arz yetersizliğinin bulunduğu bildirildi.

ECZANELER ZARARINA SATIYOR

Eczacı meslek örgütlerinin verilerine göre, İngiltere'deki eczanelerin büyük bölümü son günlerde hastalara aspirin temin edemedi. Independent'ın haberine göre; kıtlık nedeniyle ilaç fiyatları hızla yükselirken, devletin eczanelere ödediği geri ödeme tutarının maliyetlerin altında kalması sektörde zarar ve tedarik zinciri krizini derinleştirdi.

Kıtlık nedeniyle aspirin fiyatlarında dramatik bir artış gözleniyor. Geçen yılın başında 18 peni olan bir paket aspirinin fiyatı bu ay 3,90 sterline kadar yükseldi. Ancak Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) eczanelere paket başına sadece 2,18 sterlin geri ödeme yapıyor. Bu durum, eczanelerin sattıkları her paket başına yaklaşık 1,72 sterlin zarar etmesine neden oluyor.

Eczacı temsilcileri, hasta güvenliğinin riske girmemesi için mevzuatta acil düzenleme yapılması çağrısında bulundu.