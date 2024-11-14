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Dubai Çikolatasının Kalorisi ve Spor İhtiyacı

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Diyetisyen Şükriye Eral, 100 gramlık Dubai çikolatasının yaklaşık 500 kalori olduğunu ve bu kaloriyi yakmak için 1 saat spor yapılması gerektiğini açıkladı. Çocukların bu çikolatayı fazla tüketmesinin zararlı olduğunu belirterek, velileri uyardı.

100 gramlık Dubai çikolatasını yakmak için 1 saat spor şart

Çocuğu Dubai çikolatası tüketen veliler dikkat

Özel Ümit Hastanesi Diyetisyeni Şükriye Eral:

"İçinde 500 kalori olan 100 gramlık Dubai çikolatasının sebep olduğu kaloriye yakabilmek için 1 saat hızlı tempolu spor yapmamız gerekiyor"

"Dubai çikolatası okul kantinlerinde yer almamalı"

"Çocuklarda çok fazla insülin direnci görmeye başladık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Şükriye Eral, son zamanlarda popüler olan 100 gramlık Dubai çikolatasında yaklaşık 500 kalori olduğunu belirterek, "Bu kaloriye yakabilmek için ortalama 1 saat civarında yürüyüş, hızlı tempolu spor yapmamız gerekiyor" dedi.

Son dönemlerde sosyal medyanın da etkisiyle oldukça popüler olan Dubai çikolatasının tadı, vatandaşlarca en çok merak edilen ürünler arasında yer alıyor. İçerisinde antepfıstığı ezmesi, tel kadayıf, çikolata, tahin ve yağ olan 100 gramlık çikolatada ortalama 450 ile 500 kalori barındırıyor. Çikolatanın tadını kimi vatandaşlar çok beğenirken kimileri ise normal çikolatadan bir farkının olmadığını belirtiyor.

Çikolatanın sindirimi ve kalori yakımı hakkında Özel Ümit Hastanesi Diyetisyeni Şükriye Eral konuştu. Eral, 100 gram ağırlığındaki 400-500 kalorilik Dubai çikolatasını yakabilmek için ortalama 1 saat civarında yürüyüş, hızlı tempolu spor yapılması gerektiğini aktardı. Çikolatanın içeriğine tüketilmeden önce mutlaka bakılması gerektiğini söyleyen Eral, son zamanlarda antepfıstığı yerine bezelye kullanıldığının altını çizdi. Özellikle çocukların bu ürünü fazla tüketmesinin son derece zararlı olduğuna dikkat çeken diyetisyen Şükriye Eral, velileri bu konuda uyardı.

"İçerik açısından da katkı maddeleri çok fazla olabiliyor"

Dubai çikolatası hakkında konuşan Özel Ümit Hastanesi Diyetisyeni Şükriye Eral, "Dubai çikolatası sosyal medyanın da etkisiyle son dönemlerde oldukça popüler hale gelen bir besin. Biz diyetisyenler de danışanlarımızın yeme istekleriyle sık sık karşılayabiliyoruz. Genel olarak antepfıstığı ezmesi, tel kadayıf, çikolata, tahin ve yağdan oluşan; ortalama 450-500 kalori olan, diğer baton çikolatalara kıyasla hem biraz daha kalorili hem de daha pahalı bir ürün aslında. Son zamanlarda popülerleşmesiyle ciddi bir endüstri pazarı haline geldi. Bu da taklit ve tağşiş dediğimiz, olmasını istemediğimiz durumları beraberinde getirebiliyor. Bununla baklavada da çok sık karşılaşıyoruz. Örneğin, antepfıstığı yerine bezelye kullanmaya başlamışlar. İçerik açısından da katkı maddeleri çok fazla olabiliyor. Benim Dubai çikolatasıyla ilgili danışanlarıma yaklaşımım, eğer merak ediyorsak tadına bakabiliriz ve deneyebiliriz. Ancak böyle bir anda popülerleşen besinlerde oldukça katkılı ürünler piyasaya sürülebilmesi nedeniyle alışveriş yaparken etiketi okumalı, içindekiler kısmına dikkat etmeliyiz" dedi.

"400-500 kalorilik bir ürünü yakabilmek için 1 saat spor yapmamız gerekiyor"

Çikolatanın içeriğinden ve yakımı için ne kadar efor sarf edilmesi konusundan bahseden diyetisyen Şükriye Eral şöyle devam etti;

"İçerisinde tel kadayıf var, bu bir çeşit karbonhidrat. Aynı zamanda antepfıstığı ezmesi var, bu yağ. Yine tahinde de yağdan bahsetmek mümkün ve çikolata. Özellikle diyabetik hastalarda bizim için çok sıkıntılı ve çocuklarda çok fazla insülin direnci görmeye başladık. Bu nedenle çocuklarda kontrolsüz tüketimi ilerleyen yaşlarda sıkıntı olabilir. Dolayısıyla kontrollü desteklemekte kesinlikle fayda var. Okul kantinlerinde bile yer aldığını duyar olduk. O yüzden özellikle okul kantinlerinde yer almamalı. Yani çocuklar markette de aileleriyle birlikte gittikleri zaman hem miktar açısından hem de içindekiler yine okunmalı ve en azından daha temiz içeriklileri almalılar. Çünkü çok fazla glikoz ve früktoz şuruplu olanı da görür olduk. Yani belki orijinalinde olmayan ürünler katkı maddesi olduğu zaman içerisinde yer alabiliyor. Kontrolsüz tüketimi uzun vadede bize kesinlikle kilo olarak dönecektir. Bizim bir kilo almamız için ortalama 7 bin kilo kaloriye ihtiyacımız var. Eğer 1 aylık periyotlarda 7 bin kalorilik bir Dubai çikolatası alımımız varsa ortalama bize 1 kalori olarak dönecektir. 400-500 kalorilik bir ürünü yakabilmek için ortalama 1 saat civarında yürüyüş, hızlı tempolu spor yapmamız gerekiyor."

Dubai Çikolatasının Kalorisi ve Spor İhtiyacı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Sağlık
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