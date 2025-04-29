Dubai Çikolatası: TikTok Fenomeni Haline Gelen Lezzet

Mısır kökenli İngiliz vatandaşı Sarah Hamouda'nın hamileyken yan uğraş olarak geliştirdiği çikolatanın gastronomik bir fenomene dönüşmesinin üzerinden zaman geçti.

Ancak Hamouda halen ilgi karşısında şaşırdığını söylüyor.

Kanada'dan Romanya'ya dünyanın dört bir yanından mesajlar aldığını söyleyen Hamouda, formülünün "küresel bir trend haline gelmesine inanamadığını" söylüyor.

Çikolatanın TikTok'ta viral olmasından sonra günlük satışları tek haneli sayılardan 500'e çıktı.

Türkiye'de 2024 yılınını Google'da en çok aranan tarifi Dubai çikolatası oldu.

200 gramlık çikolata tabletlerinin her biri 20 dolara satılıyor.

Çiftin sınırlı ürettiği çikolataları sadece BAE'deki Deliveroo uygulaması üzerinden belirli saatlerde siparişe açılıyor.

Ancak bugün onların formülünden yola çıkarak "Dubai çikolatası" adı altındaki ürünler İngiltere'deki süper marketlerde dahi satılıyor.

İsviçreli çikolata üreticisi Lindt dahi benzer bir ürünü satıyor.

Alani, "taklitlerinden" hoşnut olmadıklarını söylüyor ve bunun markalarına "zarar verdiğini" savunuyor.

Sarah Hamouda formülü ilk olarak 2021 yılında, hamileliği sırasında bu tatlara aşererken geliştirdi.

Alani ve Hamouda bir yıl sonra bu formülü çikolata formuna soktu ve kurumsal işlerinin yanı sıra markalarını da büyütmeye başladı.

Eşi Sarah Hamouda ile birlikte FIX Chocolatier'in sahibi olan Yezen Alani, yarattıkları çikolatanın gördüğü küresel ilgiden gurur duyduklarını söyledi.

Rakamlarla Dubai çikolatası

BBC'ye konuşan Alani, "Sarah ve ben İngiltere'de büyüdük ve 10 yıl önce Dubai'ye taşındık. Yani hem Batılı hem de Arap köklerimiz var. Bundan ilham alan tatlar yaratmak istedik" diyor.

Sınırlı üretim ve sadece bir yemek dağıtım uygulaması ile sipariş verilebilmesi yarattıkları markanın cazibesini artırdı.

Çikolatalarına talebi patlatan şey, 2023'te TikTok'ta yemek fenomeni Maria Vehera'nın inceleme videosu oldu.

İngilizce içerikler arasında viral olan video 100 milyondan fazla izlendi.

Videonun ardından TikTok'ta #dubaichocolate (dubaiçikolatası) etiketli on binlerce gönderi yapıldı.

Alani ve Hamouda işe ilk başladıklarında, günde yaklaşık altı ila yedi sipariş için bir kişi çalıştırıyorlardı.

Bugünse 500 sipariş için yaklaşık 50 kişiyi istihdam ediyorlar.

20 dolarlık fiyatı için Alani, "Hepsi el yapımı, her bir tasarım elle yapılıyor" yanıtı veriyor:

"Birinci sınıf malzemeler kullanıyoruz. Fırınlama, çikolatanın tasarıma göre şekillendirilmesi ve hatta Antep fıstığı bile elle toplanıyor ve işleniyor"