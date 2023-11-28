Denizli'de Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, vatandaşların dikkati sayesinde bulundu. Kaymakçı'nın bulunması için arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Sağlık ekibi tarafından yapılan incelemede Kaymakçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, vatandaşların dikkati sayesinde bulundu.

Olay, Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük-Pınarlık Mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alzheimer hastası olan 80 yaşındaki Yüksel Kaymakçı, gezinti yaptığı esnada kayboldu. Yaşlı kadından saatlerdir haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Kaymakçı'nın bulunması için arama kurtarma ekipleri, devreye girdi. Sosyal medya gruplarında da paylaşılan yaşlı kadının bulunması için vatandaşlar da el birliği ile destek verdi. Hırka Mahallesi'nde yer alan bir akaryakıt istasyonunda yaşlı kadının yalnız başına oturduğunu gören bazı vatandaşlar, sosyal medya gruplarında kayıp olarak paylaşılan Kaymakçı olduğunu fark etti.

İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Kaymakçı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Hastaneye sağlık kontrolü için kaldırılan Kaymakçı'nın bulunduğu haberi yakınlarını sevindirdi. - DENİZLİ