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Bakanlık piyasadaki bazı çikolatalarda sağlığı tehlikeye düşüren maddeler tespit etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın insan sağlığını tehlikeye atan gıdalar listesine yenileri eklendi. Çikolata ve kakao ürünleri ve alkolsüz içeceklerde ilaç etken madde, sucukta et yerine tek tırnaklı eti tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, aldığı örneklerle halkın sağlığını tehlikeye atan, taklit-tağşiş yapanlara yönelik incelemelerini devam ettiriyor.

Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

ÇİKOLATA VE KAKAO ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKTI

Yapılan son denetimlerde sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler belli oldu. Genellikle cinsel performans ürünleri olarak kasa önlerinde satılan maddelerin sağlığı tehlikeye düşürdüğü gerçeği öne çıktı.

Çikolata ve kakao ürünleri ve alkolsüz içeceklerde ilaç etken madde, sucukta et yerine tek tırnaklı eti tespit edildi.

Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlerde ise kırmızı tatlı toz biberden ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde, kaşardan nişasta, tereyağından da bitkisel yağ çıktı.

Çikolata yiyenler dikkat! Sağlığınız tehlikede

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Çikolata yiyenler dikkat! Sağlığınız tehlikede

Bakanlık piyasadaki bazı çikolatalarda sağlığı tehlikeye düşüren maddeler tespit etti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

BİM'e satılan AKNAZ kaşar kontrol edilsin

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Sağlıklı ve güvenle yenecek çukulatanın üretiminde KOKO yağı yoksa o ürün çukulata değildir zaten... gerçek B.peynir 600 tl, kader p.1000 TL., sucuk 2000 TL, pastırma 5000 TL olduğuna göre bu fiyatların çok altında satılan ürünlerin çoğu sahte ve sağlığa zararlıdır..nokta...

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