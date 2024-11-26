Bakanlık piyasadaki bazı çikolatalarda sağlığı tehlikeye düşüren maddeler tespit etti

Tarım Ve Orman Bakanlığı, aldığı örneklerle halkın sağlığını tehlikeye atan, taklit-tağşiş yapanlara yönelik incelemelerini devam ettiriyor.

Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

ÇİKOLATA VE KAKAO ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKTI

Yapılan son denetimlerde sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler belli oldu. Genellikle cinsel performans ürünleri olarak kasa önlerinde satılan maddelerin sağlığı tehlikeye düşürdüğü gerçeği öne çıktı.

Çikolata ve kakao ürünleri ve alkolsüz içeceklerde ilaç etken madde, sucukta et yerine tek tırnaklı eti tespit edildi.

Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlerde ise kırmızı tatlı toz biberden ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde, kaşardan nişasta, tereyağından da bitkisel yağ çıktı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar