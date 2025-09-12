Haberler

Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Eylül tarihli taklit-tağşiş gıdalar listesine bal, peynir ve sucuğun olduğu 19 markayı daha ekledi. Sucukta sakatat ve kanatlı eti tespit edilirken peynire ise nişasta ve bitkisel yağ bulundu.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

LİSTEYE 19 ÜRÜN DAHA EKLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Eylül tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 19 ürün daha ekledi. Bu 19 ürün içinde bal, peynir, sucuk ve sosis yer aldı.

Son yapılan testlerde; dana sucukta sakatat ve kanatlı eti, peynirde nişasta ve bitkisel yağ, balda taklit ve tağşiş tespit edildi.

İŞTE BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI LİSTEDEKİ YENİ ÜRÜNLER:

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Sonuç az bir ceza kes aynı şekil üretime devam

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

sucukta en iyisi apikoglu sonra coškun!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

yemin ederim şöyle kavurma, sucuk, kaliteli peynir yemeyi özledim.. belki son 4 5 senedir doğru düzgün kaliteli bir şey yemedim.. hep çakma şeyler, boyalı zeytinler, tatsız sahte sucuklar.. biz insan değil miyiz be..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
