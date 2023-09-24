- Başkan Önsay: "Şehir Hastanesinin açılış tarihinin tekrar değişmesi söz konusu değil"

KÜTAHYA - AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Şehir Hastanesinin açılış tarihinin tekrar değişmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Önsay, "Firma, 15 Ekim 2023 tarihi itibarıyla hastanenin bütün inşaatını tamamlayıp teslim edecek. Bu tarihten sonra Cumhurbaşkanımız, programının müsait olduğu günde Kütahya'ya gelecek ve hastanenin resmi açılışını yapılacak" dedi.

Hastanenin açılmasıyla Kütahyalıların çağın ötesinde bir hizmete kavuşacağını belirten Önsay, "İl Sağlık Müdürümüz değişti. Yeni müdürümüz göreve başladı. Bu müdürümüz daha önce 3 bin 800 yataklı Ankara Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştiren, böyle bir tecrübeye sahip müdürümüz. İnşallah onun da önderliğinde bir şekilde sürecin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Firma 15 Ekim tarihi itibarıyla hastanenin bütün inşaatını tamamlayıp teslim edecek. Bunda bir değişim yok. Mesele bu tarihi belirlemedeki süreç şu, buradaki deneme yapılarının, sistemin işler hale gelmesinin, orada çalışacak arkadaşlarımızın eğitimlerini almalarının, yani bütün bu sistemi oturtturmak, bunun içinde henüz bir tarih verme durumumuz yok. Bunu hızlı bir şekilde, fakat hızlı yaparken de uzunca yıllardan beri beklenen Şehir Hastanesi konforunun da aksatacak herhangi bir eksikliğe mahal vermeyecek şekilde yapmak istiyoruz. Yani insanımız Şehir Hastanesine girdiğinde hakikaten bu Şehir Hastanesinin ne olduğunu, nasıl bir hizmetle karşı karşıya kalacağını görmesi gerekiyor. O yüzden hazırlığımızı çok iyi tamamlamamız lazım, milletimizin karşısına çıkmadan. Zamanla ilgili bir sıkıntı yok. Yani bir şekilde bütün bu denemeler bittiğinde, Cumhurbaşkanımızın programı müsait olduğu günde Kütahya'ya gelecek, Şehir Hastanesini açacak ve bizde Kütahya olarak Şehir Hastanesine kavuşmuş olacağız. Kütahya'mız çağın çok ötesinde bir hizmete ulaşmış olacak" diye konuştu.