Avustralya'da Bir Evde Radyoaktif İzotopları Bulundu

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Arncliffe kentinde bir evde radyoaktif izotopları bulundu. Evde yaşayan 3 kişinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Avustralya'da bir evde radyoaktif izotopları bulundu. Yetkililer, evdeki 3 kişinin sağlığının iyi olduğunu belirtti.

New South Wales eyaletindeki Arncliffe kentinde yetkililer, bugün bir evde birkaç küçük şişe içinde radyoaktif izotopları bulduklarını, evi 'tehlike madde' bölgesi ilan ettiklerini duyurdu. Evde yaşayan 3 kişinin sağlık kontrolünün yapıldığını belirten yetkililer, ev halkının sağlık durumunun iyi olduğunu ve soruşturma açtıklarını kaydetti.

Açıklamada "Uzman ekipler, bölgede birçok endüstride yaygın olarak kullanılan düşük seviyeli radyoaktif izotopları tespit etti. Materyal, radyasyon yaymayan uygun ve etkili muhafaza kaplarında bulundu" denildi. Ev halkının ve olayı araştıran görevlilerin radyasyon ölçümlerinin yapıldığı ve elde edilen sonuçların güvenli olduğu belirtildi.