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Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı

Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
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Ticaret Bakanlığı, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada iki ürünü daha güvensiz bularak yasakladı. Viole & More markalı oda kokusu, ambalajında dokunsal uyarı bulunmadığı için; Serra Plastik oyuncak araba ise kanserojen etkili fitalat maddesi içerdiği için toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Yapılan son açıklamada, iki farklı ürünün daha güvensiz bulunarak satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı

9 Mayıs tarihli duyuruda yer alan ilk ürün, "Viole & More" markasına ait Bambu Model Reed Diffuser Çubuklu Oda Kokusu (100 ml) oldu. "6600027653261" barkod numaralı bu ürünün, ambalajında bulunması gereken dokunsal uyarı işaretinden yoksun olduğu belirtildi. Bu eksiklik, görme engelliler için ciddi bir risk oluşturduğu gerekçesiyle ürünün satışına yasak getirildi.

Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı

Yasaklanan bir diğer ürün ise Serra Plastik markalı oyuncak araba oldu. Yapılan laboratuvar analizlerinde, üründe yasal sınırların üzerinde fitalat maddesi tespit edildi. Bilimsel çalışmalarda kanserojen etkileri ve kısırlık riskine neden olduğu belirtilen fitalat nedeniyle bu ürün de piyasadan toplatılıyor. Ticaret Bakanlığı, tüketicilere bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken, benzer denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

FİTALAT NEDİR?

Fitalatlar, plastikleri yumuşatmak ve esnek hale getirmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Genellikle oyuncaklar, ambalaj malzemeleri, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde bulunurlar.

ZARARLARI

  • Hormon sistemini bozabilir (endokrin bozucu etki),
  • Kısırlık riskini artırabilir,
  • Gelişim bozukluklarına yol açabilir (özellikle çocuklarda),
  • Alerjik reaksiyonlar ve solunum problemleri oluşturabilir,
  • Bazı türleri kanserojen olarak sınıflandırılmıştır.

Bu nedenle, özellikle çocuk ürünlerinde fitalat kullanımı birçok ülkede sınırlandırılmış ya da yasaklanmıştır.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Sağlık
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