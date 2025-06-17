Ankara'da Sağlık Odağında Yatırımcı Sohbetleri Çalıştayı Düzenleniyor

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Ankara Kalkınma Ajansı ve ATO iş birliğiyle düzenlenen 'Sağlık Odağında Yatırımcı Sohbetleri-Çalıştayı', sağlık sektöründeki girişimciliği ve yatırımları elektronik olarak güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlikte sağlık teknolojileri, biyoteknoloji ve dijital sağlık çözümleri gibi konular ele alınıyor.

Ankara'da ' Sağlık Odağında Yatırımcı Sohbetleri-Çalıştayı' düzenleniyor

ANKARA - Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Ticaret Odası iş birliğinde, ' Sağlık Odağında Yatırımcı Sohbetleri-Çalıştayı' düzenleniyor.

Sağlık sektöründe girişimcilik ve yatırımcılık ekosisteminin güçlendirilmesi; yenilikçi sağlık çözümleri geliştiren aktörlerin desteklenmesi ve Ankara'nın bu alandaki çekim merkezi rolünün pekiştirilmesi amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı ve ATO iş birliğinde 2 gün sürecek olan ' Sağlık Odağında Yatırımcı Sohbetleri-Çalıştayı' başladı. Ankara'nın sağlık temalı yatırım ortamını görünür kılmayı amaçlayan bu etkinlikte, sağlık teknolojilerinden biyoteknolojiye, dijital sağlık çözümlerinden yaşlanma ekonomisine kadar pek çok güncel başlık ele alındı. Programa, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan katıldı.

"Ankara'nın 2035 vizyonu üzerinde çalışıyoruz"

Ankara'nın 2024-2028 bölge planı üzerinde çalıştıklarını, şimdi ise 2035 vizyonu üzerinde çalışacaklarını ifade eden Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Duhan Kalkan, "Ankara'nın yol haritasını çizdik. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap Ankara'nın 2024-2028 bölge planı. Bu plan, 3-4 yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıkmıştır. Ankara'nın 4 öncü sektörüne vurgu yapar. Savunma sanayi başı çeker ama bunlardan bir tanesi de ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık teknolojileridir. Biz Ankara'nın 2024-2028'ini planlarken bu konuyu çok farklı bir yere koyarak planlıyoruz. Şimdi de Ankara'nın 2035 vizyonunu çalışıyoruz. Bu konu Ankara'nın gelişim projeksiyonunda bizim açımızdan çok önemli bir yerdir" ifadelerini kullandı.

"Ankara artık çok farklı yerlere geldi"

Ankara'nın savunma sanayisinden sağlık sektörüne kadar birçok alanda çok farklı noktalara geldiğini belirten ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara'da artık savunma sanayinde dünyadaki en önemli yerlerden birisi oldu. Büyük bir üniversite şehri haline geldi. Üniversitelerimizde 12 tane tıp fakültesi var. Bu tıp fakültelerimiz ülkemizdeki en önemli eğitimlere veren, en kıymetli eğitimlere veren tıp fakültelerimizdendir. Onun yanı sıra tekstilde, iş ve inşaat makinelerinde birçok anlamda Ankara çok farklı yerlere geldi. Bunlarla ilgili de Ankaramızın hak ettiği yere ulaştırmakla ilgili de büyük bir mücadelenin içindeyiz" dedi.

"Ankara sağlıkla ilgili medikal bir yer haline geldi"

Ankara'nın sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu ve Türkiye'nin yüzde 40'ına tekabül ettiğini söyleyen Baran, "Ankaramız devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, vakıf hastaneleriyle önemli bir yer haline geldi. Sağlık sürecini yapmaya elverişli 400'e yakın firmamız var. Bunlar artık çok farklı yerlerde, inşallah daha da farklı yerlerde olacaklar. Çünkü Ankaramızın altyapısı var. Ankaramız hakikaten sağlıkla ilgili medikal yer. Medikal anlamda ülkemizin yaklaşık yüzde 40'ını Ankaramızda karşılıyoruz. Hem ihtiyacımızı görüyoruz hem ülkemizin ihtiyacına cevap veriyoruz. Hem de burada medikal anlamda ihracatımız var. Bu gerçekten çok önemli" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Sağlık
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