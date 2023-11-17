Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kocatürk: "Akciğer kanseri erken dönemde tanı konulursa önlenebilir"

İSTANBUL - Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk '17 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Günü' dolayısıyla vatandaşlara akciğer kanseri hakkında uyarılarda bulundu. Kocatürk, akciğer kanserine erken dönemde tanı konulursa hastanın kanserden kurtulabileceğini ifade etti.

Medicana Hastanesi '17 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Günü' dolayısıyla akciğer kanserine dikkat çekmek için Ataşehir Medicana Hastanesi'nde sigara içmeyen ve içilen şeklinde zararı gösterilen akciğer maketi kurdu. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk ise akciğer kanseri farkındalık gününde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kocatürk, akciğer kanseri farkındalığını arttırmaya çalıştıklarını ve akciğer kanserinin kanserden ölümlerde başta geldiğini ifade etti. Kocatürk, "Tütün ürünleri hiç kullanılmasa bile 100 kişiden bir tanesi akciğer kanseri oluyor" dedi.

"Tütün, kanserden ölümün başta gelen nedeni ve akciğer kanseri ise önlenebilir bir kanser türü"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Bugün 17 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Günü herkesin akciğer kanseri farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Neden önemli? Çünkü, hem erkek hem de kadınlarda kanserden ölümün başta gelen nedeni ve önlenebilir bir kanser aslında. Tütün ürünleri hiç kullanılmasa 100 kişiden bir tanesi akciğer kanseri oluyor. Zararı olduğunu bildiğimiz halde tütün ürünleri o kadar çok kullanılıyor ki bir pandemi haline gelmiş durumda" şeklinde konuştu.

"Alışkanlıklarından hemen vazgeçmelerini mutlaka öneriyorum"

Tütüne bağlı kansere dikkat çeken Kocatürk, "Dünyada en fazla tütün ürünleri kullanan ülkelerin başlarında Türkiye geliyor. 20 yıldan daha fazla sigara içen her 100 kişiden 10 tanesi akciğer kanseri oluyor. 20 yıldan daha fazla 2 paket içiyorsa 15 tanesi kanser oluyor. 3 paket ve üzerinde içenler ise neredeyse yüzde 30'u akciğer kanseri oluyor. Özellikle gençleri de e-sigara başlayan, zararsızmış gibi onlara anlatılan ama hemen arkasından tütün ürünlerine dönüşen o alışkanlıklarından hemen vazgeçmelerini mutlaka öneriyorum" sözlerini kullandı.

"Erken dönemde kansere tanı koyarsak neredeyse tamamı düzelebiliyor"

Kanserde erken tanıya dikkat çeken Kocatürk, "Erken dönemde kansere tanı koyarsak neredeyse tamamı düzelebiliyor ve kurtulabiliyor. Ancak, erken dönemde tanı vermiyor. O yüzden riskli grupların mutlaka akciğer kanseri tarama programına girmesi gerekiyor. Bu gruplar, 50 yaşın üzerinde 20 yıldan uzun süredir sigara içenlerin mutlaka göğüs hastalıkları veya göğüs cerrahisi uzmanına müracaat etmesi lazım" dedi.