2.681 kişide koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 2.681 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 2.501.
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