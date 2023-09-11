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2.681 kişide koronavirüs tespit edildi

Sağlık Haberleri

Türkiye'de son 24 saatte 2.681 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 2.501.

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Kaynak: AA / Sağlık

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