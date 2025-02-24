153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi kapatıldı
İstanbul Galata'da 1872 yılında kurulan Özel St. Jorj Hastanesi maddi kriz gerekçe gösterilerek kapandı. Faaliyetlerine son verilen hastanenin 14 Şubat itibarıyla kapandığı Göz Hastalıkları Uzmanı Sevim Erbek'in sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı.
İstanbul Galata'da bulunan 153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi, Avusturya'daki merkezinin maddi sıkıntılar nedeniyle aldığı karar doğrultusunda kapatıldı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre bir süredir kapatılacağı iddia edilen hastaneyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. Ekonomik zorluklar nedeniyle hastanenin faaliyetlerine son verildiği öğrenildi.
UZMAN DOKTORUN PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI
Resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak 14 Şubat tarihinde hastane faaliyetlerine son verildiği, hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Sevim Erbek'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.