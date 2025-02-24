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153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi kapatıldı

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İstanbul Galata'da 1872 yılında kurulan Özel St. Jorj Hastanesi maddi kriz gerekçe gösterilerek kapandı. Faaliyetlerine son verilen hastanenin 14 Şubat itibarıyla kapandığı Göz Hastalıkları Uzmanı Sevim Erbek'in sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı.

İstanbul Galata'da bulunan 153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi, Avusturya'daki merkezinin maddi sıkıntılar nedeniyle aldığı karar doğrultusunda kapatıldı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre bir süredir kapatılacağı iddia edilen hastaneyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. Ekonomik zorluklar nedeniyle hastanenin faaliyetlerine son verildiği öğrenildi.

UZMAN DOKTORUN PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

Resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak 14 Şubat tarihinde hastane faaliyetlerine son verildiği, hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Sevim Erbek'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi kapatıldı

153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi kapatıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bakanlık yapmış özel hastane sahipleri devlet hastanelerini batırdılar kendi hastanelerini ucurdular george orweli anıyoruz burdan

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

en sonunda san corcunda bacağını kaydırdılar burası Türkiye millet tedavi olacak hastahane ararken kıyıda köşede sessizce asırlık tesisler kapanıyor konum itibarıyla güzel bir yerde manzarası harika tarihi bina olmasa hapı yutmuş yıkılıp yerine kaşla göz arasında kimseye çaktırmadan çevre ve şehicilik bakanının izniyle altmış sekiz katlı gökdelen yapılmıştı muhtemelen ranta kurban gidip olduğu haliyle otel benzeri yere dönüşecek

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