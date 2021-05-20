Sağlık sigortası hizmetlerinde yüz tanıma teknolojisi kullanılmaya başlandı

Pandemide tamamlayıcı sağlık sigortasına talep arttı, fiyat teklifleri ise online olarak alınmaya başlandı.

Pandemide tamamlayıcı sağlık sigortasına talep arttı, fiyat teklifleri ise online olarak alınmaya başlandı. Başvuru esnasında verilmesi gereken kişisel bilgiler, kullanıcıları veri gizliliği konusunda endişelendirirken yerli sigorta karşılaştırma platformu Tamamliyo.com, geliştirdiği yüz tanıma teknolojisiyle kişisel veri paylaşmadan fiyat teklifi alınabileceğini duyurdu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, her yıl 1,5 milyon kişinin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığı Türkiye'de online tamamlayıcı sağlık sigortası talepleri, pandemi sürecinde yaklaşık yüzde 50 arttı. Online başvuru sürecinin TC kimlik numarası, yaş, cinsiyet, ikamet ili, boy ve kilo gibi pek çok bilginin online sistemlerde paylaşılmasını gerektirmesi ise kişisel verilerin gizliliğine dair kaygıları beraberinde getirdi. Sağlık sigortası teklifleri için yüz tanıma teknolojisini geliştirdiğini duyuran Tamamliyo.com tarafından yapılan açıklamada, "Sigorta sektöründe bir ilk olarak öne çıkan uygulama, kişisel verileri paylaşmadan tamamlayıcı sağlık sigortası için fiyat teklifi alınabilmesini sağlıyor" bilgilerine yer verildi.

SİGORTA ŞİRKETLERİYLE ANLAŞMALI BİRÇOK SAĞLIK KURUMA ULAŞILABİLİYOR

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tamamliyo.com Proje Yöneticisi Metin Öngüç, "Sağlık sigortası teklifi alırken kişisel birçok bilgi vermek gerekiyor. Bizler de bu durumun kişisel verilerin gizliliğini riske atması sebebiyle görüntü işleme, yani yüz tanıma teknolojisi ile teklif alma sistemini geliştirdik. 8 kişilik bir ekiple 5 aylık bir yazılım süreci sonrası hayata geçirdiğimiz ve Ocak 2021'de kullanıma açtığımız bu teknolojiyi şu an 6 farklı sigorta şirketinin online tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarını müşterilerimize sunarken kullanabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde tek bir fotoğrafla aynı anda hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası teklifi almalarını sağlayacağız" diye konuştu.

TEK YETERLİ OLUYOR

Sistemin işleyişine yönelik ayrıntıları da aktaran Metin Öngüç şu ifadeleri kullandı:

"Çok kolay ve hızlı işlem yapmayı sağlayan yüz tanıma sistemine www.tamamliyo.com/yuz linkinden ulaşılabiliyor. Teklif almak isteyen kişiler, fotoğraf çekerek ya da fotoğraf yükleyerek sağlık sigortası fiyatı teklifi alabiliyor. Görüntü işleme teknolojisini kullanan sistem, fotoğrafta bulunan kişileri tespit ederek, buna göre saniyeler içinde anlaşmalı sigorta şirketlerinin fiyatlarını listeliyor. Ayrıca sigortalılar, Tamamliyo.com sitesindeki 'Anlaşmalı Kurumlar' sayfasından anlaşmalı hastane ve eczane gibi kurumları da kolaylıkla bulabiliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı