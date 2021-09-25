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Sağlık için doğa yürüyüşü düzenlendi

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Sağlık için doğa yürüyüşü düzenlendi

Kırşehir'de sağlık için doğa yürüyüşü düzenlendi.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de sağlık için doğa yürüyüşü düzenlendi.

'Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri' temasıyla geçtiğimiz günlerde 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan Avrupa Spor Haftası kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi. Kırşehir Valiliği öncülüğünde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yürüyüş etkinliğine Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali İbrahim Akın, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, yürüyüşün vatandaşları spora teşvik etmek maksadıyla düzenlendiğini söyledi.

Boztepe yolu Kervansaray Ormanı mevkiinde düzenlenen doğa yürüyüşü, Vali Akın ve beraberindekilerin günün anısına fidan dikmeleri ile sona erdi. - KIRŞEHİR

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