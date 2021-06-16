Sağlık çalışanlarından Müdür Sünnetçioğlu'na forma

Van İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Van Spor Masterler Takımıyla yapacakları maç öncesi Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na forma hediye ederek maça davet ettiler.

Van İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Van Spor Masterler Takımıyla yapacakları maç öncesi Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na forma hediye ederek maça davet ettiler.

Van Spor Masterler ile Van İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları arasında oynanacak dostluk maçı, Atatürk Şehir Stadında 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 18.00'de başlayacak. Maç öncesi sağlık çalışanları tarafından Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na giyilecek formayı hediye ederek davette bulundular. Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, "Yürütmüş olduğumuz pandemi sürecinde sağlık personelimiz gece gündüz çalıştı. Çok yorulduklarını biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız her konuda büyük başarılar sağladı. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Birçok çalışanımız koronaya yakalandı. Çok şükür şu anda her şey yolunda. İlimizde yapmış olduğumuz aşılama programları da ekiplerimiz tarafından koordine edilerek yürütülmektedir. Sağlık çalışanlarımıza moral olması ve birlikteliğimizin güçlenmesi adına böyle bir organizasyona imza attık. Masterlar takımıyla çok güzel bir dostluk maçı sayesinde güzel diyalogların yaşanacağına inanıyorum. Bu organizasyonu hazırlayan sağlık çalışanımız Yusuf Seven'e ve biz de bu tür aktiviteler ile destek olmaya çalışan tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı