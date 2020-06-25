Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, iş yerleri ve çalışanlar için koronavirüs tedbirlerini güncelledi. Güncellemeye göre, iş yerlerine misafir kabul edilmeyecek, iş yerinde 10 ve daha fazla personel çalışıyorsa koronavirüsten sorumlu bir personel görevlendirilecek.

25.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:53

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayınlanan 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi. Rehberde bazı meslek gruplarına ilişkin yeni tedbirler yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'nca 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, mevsimlik tarım işçilerinin kullandığı tüm araçlarda şüpheli koronavirüs vakaları için koltuk ayrılacak. İşçilerin günlük ihtiyaçlarının sağlanması için temsilci seçilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'mevsimlik tarım işçilerine yönelik alınması gereken önlemler', 'iş yerlerine yönelik alınması gereken genel önlemler', 'iş yerlerinde müşterilere yönelik alınması gereken genel önlemler', 'iş yerlerinde personele yönelik alınması gereken genel önlemler', 'havalimanlarındaki güvenlik kontrol ve pasaport memurlarına yönelik alınması gereken önlemler', 'iş yerlerinde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik alınması gereken genel önlemler' başlıklar eklendi.

TARIM İŞÇİLERİ

Buna göre, tarım işçilerinin kullandığı tüm araçlarda şüpheli koronavirüs vakaları için koltuk ayrılacak. Yolcu otobüslerinde ve uçaklarda en arka sıra, trenlerde orta vagonda arka iki sıra veya kapalı olan yemek vagonları bu amaçla kullanılacak. Mevsimlik tarım işçileri konaklayacakları alana geldiklerinde İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verilecek. Mevsimlik tarım işçilerinin çevrede yaşayanlar ile sosyal teması olmayacak. Günlük ihtiyaçların sağlanması için temsilci seçilecek. Bu temsilci toplu halde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarını günlük olarak temin edecek. Bu temsilci aracılığı haricinde dışarıdan alışveriş yapılmayacak.

İŞ YERLERİNE MİSAFİR KABUL EDİLMEYECEK

İş yerlerinde kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeri girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı-engelleyici koyulacak. İş yerlerine misafir alınmayacak. Personeli korumak için mümkünse tezgâhlar ve müşteri alanı arasına şeffaf bir bariyer yerleştirilecek. Müşterilerden iş yerine grup halinde girmemeleri istenecek. Müşteriler, satışa sunulan paketi olmayan ürünlere seçme amacıyla dokunmayacak.

KORONAVİRÜSTEN SORUMLU PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK

İş yerinde 10 ve daha fazla personel çalışıyorsa koronavirüsten sorumlu bir personel görevlendirilecek. Personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecek. Müşteriye ürünün tanıtılması, gösterilmesi gibi mesafenin korunamadığı durumlarda tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanılacak.

Havalimanlarında üst aramasında görevli kişiler ile pasaport kontrolü yapanların, görevleri sırasında kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanması sağlanacak. Görevlinin iş mahallinden dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde kullanılan ekipman çıkarılırken önce eldiven, gözlük-yüz koruyucu ve en son maske çıkarılacak. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutularına atılacak. Tek kullanımlık olmayan gözlük-yüz koruyucu yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfekte edilecek.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN TEDBİRLER

Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için cam kabinlerde bulunmaları önerilecek. Bu mümkün değilse kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılacak. Üst aramasında görevli kişiler tıbbi maskeye ek olarak gözlük-yüz koruyucu ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanacak.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu Haber
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Haber
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Cesetler çöp poşetlerine konuluyor
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Cesetler çöp poşetlerine konuluyor
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Alper Ulusoy Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Alişan Avrupa Oyunlar
Şu an buradasınız: Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 12:53:25. #1.15#
title