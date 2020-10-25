Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesini ziyaret etti
25.10.2020 21:27 | Son Güncelleme: 25.10.2020 21:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki programı kapsamında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ziyarette bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki programı kapsamında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ziyarette bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da bugün, üçüncü toplantımızı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin yöneticileriyle yaptık. Riske karşı gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." ifadelerini kullandı.
Koca, söz konusu paylaşımında, "Salgına karşı organize olalım." çağrısını yineledi.
Paylaşımda ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük