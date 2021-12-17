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Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması

Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin bir sonraki olağan kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin bir sonraki olağan kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı.

İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Saran, Fenerbahçe Kulübünde başkanlığın kendisinin hayali olduğunu söyledi.

Saran, "Fenerbahçe'nin durumu daha iyi olabilir, öyle de olacaktır. Bana gelecek olursak, ben hiçbir zaman saklamadım. Yönetime gelirken de herkes kendini tanıtıyor, çok heyecanlılar yönetici oldukları için, ben yönetim kurulunda en gençleriydim. 'Ya faydalı olamazsam' diye düşünüyordum. Fenerbahçe bana çok şey kattı. Ben, 'Bir gün hayalim Fenerbahçe Başkanlığı.' demiştim. 'Ya öyle şey denir mi, başkan yanlış anlar.' dediler. Buraya gelip de hayalim bu değil demek sahtekarlık olur. Bu benim hayalim." ifadelerini kullandı.

"Ben yarın öbür gün başkan olursam da etrafımda hayali başkanlık olan insanlar istiyorum. Benden sonra onların iyi başkan olması için elimden geleni yaparım." diyen Saran, şunları kaydetti:

"Birincisi Fenerbahçe Başkanlığı hayalim. İkincisi ise olağanüstü genel kurullara karşıyım. Onu fırsatçılık olarak görüyorum, bu gerçek Fenerbahçelilik değil. Ortalarda işler kötü gittiğinde bir demecim olmayacak ama şunu sizlerle paylaşayım, bir sonraki olağan kongrede aday olacağım. Her şey değişir, Fenerbahçe şampiyonluğa giderse aday olmam. Ancak bu şartlar böyle devam ederse olacağım."

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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