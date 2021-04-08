Sadettin Saran 21'inci spor salonunu Elazığ'da açtı
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Sadettin Saran 21'inci spor salonunu Elazığ'da açtı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Spor
Sadettin Saran 21'inci spor salonunu Elazığ'da açtı

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için Saran Group tarafından inşa edilen spor salonu hizmete açıldı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için Saran Group tarafından inşa edilen spor salonu hizmete açıldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için destek veren Saran Group, spor salonu yapım çalışmasını tamamladı. Sarı-lacivert renklerle inşa edilen ve Saran Group'un yaptırdığı 21'inci spor salonu olan Atatürk Spor Salonu, bugün Elazığ'da açılışı yapılarak gençlerin hizmetine sunuldu.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Vali Yardımcısı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanvekili Nazif Bilginoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan açılış töreni, saygı duruşunun ardından İstikal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Programda konuşan Sadettin Saran, bugün sahip olduğu herşeyi spora borçlu olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar Anadolu'da 20 spor salonu açtık. Bugün de hep beraber 21'incisini açıyoruz. Bu gururlu günde bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bugün sahip olduğum her şeyi spora borçluyum ve spordan kazandığımı da yine spor üzerinden gençlerime ve ülkemize katkı sağlamak amacında ilerlemeye çalışıyoruz. Tolstoy'un sevdiğim bir sözü vardır, 'Yaşadığınla değil yaşattıklarınla hatırlanırsın' diye. Biz de bu ülkenin gençlerine birazcık ümit olabiliyorsak, çorbada tuzumuz oluyorsa ne mutlu bize. Sevgili gençler, size verebileceğim en iyi tavsiye çok çalışın, çok okuyun, kendinizi sürekli geliştirin, sigara içmeyin, spor yapın ve güçlünün yanında değil haklının yanında olun. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve spor salonumuzun inşallah sizlere hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum" dedi.

Törenin ardından spor salonu Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne devredildi.

Sadettin Saran 21'inci spor salonunu Elazığ'da açtı
Sadettin Saran 21'inci spor salonunu Elazığ'da açtı
Sadettin Saran 21'inci spor salonunu Elazığ'da açtı
Sadettin Saran 21'inci spor salonunu Elazığ'da açtı
Sadettin Saran 21'inci spor salonunu Elazığ'da açtı
Sadettin Saran 21'inci spor salonunu Elazığ'da açtı
Sadettin Saran 21'inci spor salonunu Elazığ'da açtı
Sadettin Saran 21'inci spor salonunu Elazığ'da açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:11:37. #1.16#
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