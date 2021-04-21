Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in takipçileri bugün erkanı açtıklarında yeni bölümü göremedi. Sadakatsiz yeni bölümün neden olmadığını araştıranlar Sadakatsiz yeni bölüm neden yok, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman ve Sadakatsiz neden yok gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Diziseverlerin yakından takip ettiği Sadakatsiz, bugün tekrar bölümü ile ekrana geldi. Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman ve benzeri sorular akılara gelirken izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak etti.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Birsen Altında yaptığı paylaşımda Sadakatsiz dizisi hakkında bilgiler verdi. Altuntaş:

"Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen geçen hafta pazartesi günü apar topar hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çektiği için yoğun bakıma alınan usta oyuncuya korona teşhisi konulmuştu. Ünlü oyuncunun oğlu Cansın'ın da virüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Burak Sergen'in bir haftadır yoğun bakımda tutulduğu ve solunum güçlüğü sorununun devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından #MelisSezen ve çocuk oyuncu Alp Akar'ın da koronaya yakalanmasının ardından dizinin yeni bölümü yetişmemişti. Ekip haftaya yayınlanacak bölüm için yarın sete çıkıyor." ifadelerini kullandı.