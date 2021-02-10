Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 17. yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Sadakatsiz, ilk yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisinde yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz 16. son bölüm izle!

BBC dizisi İngiliz yapımı Dr. Foster dizisinin Türk televizyonlarına uyarlanması Sadakatsiz, ilk yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisinde baş rolleri Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşıyor.Sadakatsiz, ilk yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisinde yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsizson bölümde neler oldu? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 17. yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 16. son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Sadakatsiz dizisi Kanal D'de yayınlanıyor. Her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan dizinin bu haftaki bölümü de 10 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

SADAKATSİZ 16. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 27 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ali'nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir. Ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin'in planları Volkan'la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan'ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar. Ali'nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gitmeye karar veren Asya, Derin'den gelen hamle ile geri adım atıyor. Asya'nın savaşı artık Volkan'la değil, Derin'le....

Derin, Ali'ye karşı sınırı aşıyor!

Yemek masasında Ali, Derin'in beklemediği bir tepki verince Derin çıldırıyor! Ali'ye karşı sert bir şekilde neden böyle yaptığını soruyor ancak Ali'yi oldukça korkutuyor. Dayanamayan Ali, çareyi annesini aramakta buluyor. Asya oğluna yapılanları duyunca ne yapacak?

SADAKATSİZ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ 17. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!