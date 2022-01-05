Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı, neden yok? 5 Ocak Çarşamba Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz yılbaşı arası mı verdi? Yeni bölüm ne zaman? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Sadakatsiz her Çarşamba saaat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

SADAKATSİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Dizi 1 hafta yılbaşı arası vermiştir. Bundan dolayı Sadakatsiz bugün 5 Ocak Çarşamba ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

SADAKATSİZ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 1 hafta yılbaşı arası vermiştir. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

5 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Annem

22:30 - Medusa Darbesi

SADAKATSİZ KONUSU NE?

1. Sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Aras Ateşoğlu (Berkay Ateş) (32-): Asya'nın kaza yaptığı adam. Asya'dan hoşlanmaktadır.

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