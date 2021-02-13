Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı Açıklaması

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarımızdan Kadir Topbaş'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. İstanbul'a büyük hizmetleri olmuş bir İstanbul sevdalısını, İstanbul için hep sevgiyle çalışan birisini kaybettik." ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarımızdan Kadir Topbaş'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. İstanbul'a büyük hizmetleri olmuş bir İstanbul sevdalısını, İstanbul için hep sevgiyle çalışan birisini kaybettik." ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding'ten yapılan yazılı açıklamada Güler Sabancı, vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için taziye mesajı yayımladı.

Başsağlığı dileklerinde bulunan Sabancı, "Grubumuzun İstanbul'daki kültür ve sanat faaliyetlerinde bizleri hiç yalnız bırakmamış ve desteğini esirgememiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve başta belediyedeki çalışma arkadaşları olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu