Sabahattin Zaim kimdir? Sabahattin Zaim ne zaman öldü? Sabahattin Zaim kitapları, eserleri, makaleleri nelerdir?

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM KİMDİR?

Prof. Dr. Sabahattin Zaim (d. 15 Mayıs 1926, İştip, Yugoslavya Krallığı - ö. 10 Aralık 2007, İstanbul), Türk iktisatçı, akademisyen ve eğitimci.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim doğum tarihi : 15 Mayıs 1926

Prof. Dr. Sabahattin Zaim vefat tarihi : 10 Aralık 2007

Prof. Dr. Sabahattin Zaim mesleği : Türk iktisatçı, Akademisyen, Eğitimci

Prof. Dr. Sabahattin Zaim nerede doğdu : İştip, Yugoslavya Krallığı doğumlu

Prof. Dr. Sabahattin Zaim nerede vefat etti : İstanbul, Türkiye

1926 yılında Makedonya'nın Rumeli vilâyet-î celîlesine bağlı İştip kasabasında doğdu. Âilesi ile birlikte 1934'te İstanbul'a göç etti. Zaim evli ve 5 çocuk babasıydı.

1937 yılında İstanbul Fethiye 16. İlkokulu'nu, 1943 yılında İstanbul Vefa Lisesi klasik şubesini (Latince, İngilizce), 1947 yılında Ankara Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisansını, 1950 yılında da Ankara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi (muadelet) lisansını bitirerek, 1953 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi sosyal siyâset kürsüsüne asistan oldu ve aynı üniversitede doktor, doçent, profesör ve kürsü başkanı olarak görev yaptı.

Suudi Arabistan'daki Melik Abdülaziz Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi, Sakarya Üniversitesi'nde de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin kurucu dekanı olan Zaim, 1998 yılında emekli oldu. Zaim, 1997-1998 yıllarında YÖK üyeliği yaptı.

11. Cumhurbaşkanı Doç. Dr. Abdullah Gül ve eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un akademik eğitiminde, Sebahattin Zaim'in büyük etkisi vardır.

Zaim'in çeşitli dillere çevirileri yapılan 20 kitabı, 174 makalesi yayınlanmıştır.

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Prof. Dr. Sabahattin Zaim 10 Aralık 2007 yılında vefat etmiştir.

10 Aralık 2007'de gecesi saat 04.15'te 81 yaşında öldü. Fatih Camii'ndeki cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan başka Halkın Sesi Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, E. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, E. Sanayi Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile siyaset, eğitim ve ekonomi camiasının tanınmış simaları katıldı. Sabahattin Zaim'in cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM AKADEMİK GÖREVLERİ

Yükseköğretim Kurulu Üyesi), 1997-1998

Sakarya Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı ve Öğretim üyesi 1993-1998

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Öğretim Üyesi 1953-1993

Cidde, Suudi Arabistan Melik Abdülaziz Üniversitesi Misafir Öğretim Üyeliği, Mühendislik Fakültesi, 1980-1982,

Batı Almanya Misafir Öğretim Üyeliği, Münih Üniversitesi, 1963-1964

ABD Cornell Üniversitesi Misafir Öğretim Üyeliği, 1955-1957

İstanbul Üniversitesi, İşletme Enstitüsü Öğretim Üyeliği 1973-1993

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1976-1986

Galatasaray İktisat ve İşletmecilik Yüksek Okulu İktisat ve Ticaret Akademileri, 1967-1980

Türk İş Sendikacılık Koleji, Öğretim Üyeliği, 1965-1976 Ankara

İslam Kalkınma Bankası Yöneticileri Seçme ve Değerlendirme Komitesinde Müşavirlik, 1977-1978

İslam Konferansı Örgütü (OIC), İslam Bankacılığı Temsilciliği, 1981-1982

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği,1977-1979

İslamabad, Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Üyeliği, 1985'ten beri devam ediyordu.

Saraybosna, Bosna-Hersek Uluslararası Sarajevo Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü, 2003-2004

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM KİTAPLARI

Çalışma Ekonomisi, 1965, 1968, 1972, 1975, 1978, 1983, 1986, 1990, 1992, 1997. İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, Filiz Kitabevi, İstanbul 10. Baskı.

Türkiye'nin Ücret ve Gelirler Siyaseti, Türkiye İşveren Konfederasyonu Yayın:28, 1974.

Bölge Şehir Planlaması Yönünden İstanbul Sanayi Bölgeleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayın No:1781/304,1971.

Türkiye'nin Nüfus Meselesi, Boğaziçi Yayınları, No:13,1973.

İstanbul Mensucat Sanayiinin Bünyesi ve Ücretler, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Yayın No:655/83, 1956, İstanbul.

İşletme İdaresi ve Moral ( İngilizce'den tercüme ) Roothlisberger, İşletme İdare Enstitüsü Yayını, 1960 )

İslam, İnsan ve Ekonomi, Yeni Asya Yayınları, 1992, 1995, İstanbul.

Türk ve İslam Dünyası'nın Yeniden Yapılanması,Yeni Asya Yayınları, 1993, İstanbul, Nil Yayınları, 1997, İzmir.

Dünya İslam Ticaret Merkezi, Ankara, 1985.

Sabahattin Zaim'in Bütün Makaleleri, 3 Cilt, İşaret Yayınları, İST, 2005.

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM MAKALELERİ

Türkiye'nin Millî Ücret Siyaseti, Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Cilt 20, 1968.

İktisadi Devlet Teşebbüslerinde Prodüktivite ve Rantabilite, Sosyal ve Ekonomik Konferanslar Heyeti, 1968, Ankara.

Sanayileşmenin Türkiye'nin Sosyal ve İktisadi Gelişmesine Tesiri, Sosyal Siyaset Konferansları, Yayın No: 1122/166, 1965, İstanbul.

Sanayileşme de Beşeri Faktör, Sosyal Siyaset Konferansları, 1960, İstanbul.

Avrupa Ortak Pazarı ve Türkiye, Galatasaray Yüksek Ticaret Okulu Yayın No:3, 1970, İstanbul.

Türkiye'de Montaj Sanayinin İktisadi Yönü, Refik Şükrü Suvla'ya Armağan İçinde İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1620/295, Sh.123 124, 1977, İstanbul.

Türkiye'de Toplu Sözleşme Düzeninin İktisadi ve Sosyal Sahadaki Tesirleri, İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul.

Çalışma Barışı, Fındıkoğlu'na Armağan İstanbul Üniversitesi Yayın No: Sh. 123124, 1977, İstanbul.

İslam Ülkeleri Arasında İktisadi İşbirliği İmkanları, Orhan Tuna'ya Armağan, Kitabında: Cilt; 31, Sh:5567, İstanbul.

Toplu Sözleşmelerde Değişken Ücret Uygulaması ( EŞELMOBİL ), İ.Ü. İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt:3233, İstanbul, sh:143.

İşçi, İşveren Kuruluşlarının Sosyo Ekonomik Önemi, MESS Yayınları, No:94, 1985, İstanbul, Sh:87110.

SocioEconomic Problems Of Rapid Urbanization, " The Middle East City, Ancient and Tradations a Modern World", Paragon House Publishers, Newyork, 1987, Sh:305324.

Vakıflarımızın İktisadi ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fak. Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt:3738, İstanbul, 1992, Sh:18.

Integration of the Masses in the Development Process, Procceedings of Internatıonal Seminar on Development from Below, Magosa, KKTC, 1987 (İslam bankaları ile ilgili)

Mimar Sinan Döneminin İktisadi Durumu, VI. Vakıflar Haftası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1998, Sh:4764.

"Modern Education In Turkey " Survey of Muslim Education: TURKEY IN THE Islamic Academy Cambridge U.K. p.p.:29.1985.

Türkiye'nin İktisadi Meselesi İç Borç Faiz Sarmalı, Yeni Türkiye Mecmuası. Ankara, 1999.

Türkiye'de Demokratik Rejimin İktisadi ve Sosyal Düzenlemesi, Yeni Türkiye Mecmuası.1999

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM ÇALIŞMA HAYATI

Millî Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1975-1977

Türkiye Millî Birlik Komitesi Sosyal İlişkiler Sivil İşler Komitesi Başkanlığı, 1960-1961

İstanbul Maiyet Memurluğu,

Eyüp Kaymakamlığı,

Kâhta Kaymakamalığı,

Ayancık Kaymakamlığı,

Abana Kaymakamlığı, 1947-1953

Pancar Motor, Yönetim Kurulu Üyeliği, 1958-1963

Koç Holding İşçi İşveren Münasebetleri, 1966-1967 3 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Murakıplığı, 1975-1978

Uzel Traktör Sanayi Murakıplığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1977-1980

TÜMOSAN Yönetim Kurulu Üyeliği, 1977-1979

SOYTAŞ ve SOYTUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1975-1980.

Faisal Finans Kurumu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 1998-2001

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM'İN ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

1990 yılında Türkiye Millî Kültür Vakfı tarafından Türk Millî Kültürüne Hizmet Şeref Ödülüne,

1990 yılında İslam Kalkınma Bankası Dünya Ödülüne,

1996 yılında Lariba Banking, Los Angeles Ödülüne,

2002 yılında MÜSİAD Üstün Hizmet Ödülüne,

2003 yılında da Türkiye Yazarlar Birliği Hizmet Ödülüne layık görüldü.

