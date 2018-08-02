Saadet Partisi Hafik İlçe Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında Saadet Partisi Hafik İlçe Başkanı Turan Aydoğan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

TRAKTÖR İLE TIR ÇARPIŞTI

Aydoğan'ın kullandığı buğday yüklü traktör ile Halim Şanlı yönetimindeki TIR, Sivas-Erzincan karayolunun Altıntepe mevkisinde çarpıştı. Kazada yaralanan TIR şoförü ile traktör sürücüsü Aydoğan ve eşi Perihan Aydoğan (56), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

SAADET PARTİSİ İLÇE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Saadet Partisi İlçe Başkanı Turan Aydoğan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, Hafik Kaymakam Vekili ve Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, kaza yerine gelerek bilgi aldı.