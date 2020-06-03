Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milletvekillerinin seçildikleri partiden ayrılarak başka bir partiye geçmesinin "prensipte" ahlaken tereddüt oluşturabileceği ancak beklentiyi karşılamadığında milletvekilinin seçildiği partiden ayrılmasının tabii olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması
03.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:24

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milletvekillerinin seçildikleri partiden ayrılarak başka bir partiye geçmesinin "prensipte" ahlaken tereddüt oluşturabileceği ancak beklentiyi karşılamadığında milletvekilinin seçildiği partiden ayrılmasının tabii olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu haftalık basın toplantısında, hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Allah'tan rahmet, ailesine ve camiasına da başsağlığı diledi.

Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini kaybettiğini belirten Karamollaoğlu, sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlık ve gayretle Bilim Kurulunun dikkatli ve özverili kararları sayesinde salgının daha az zararla geçirildiğini aktardı.

Hükümetin, oluşturduğu Bilim Kurulunun kararlarına riayet etmesiyle işi ehline vermenin öneminin ortaya çıktığını ifade eden Karamollaoğlu, bu gibi sıkıntılı dönemleri atlatmanın işlerin ehil kişilerce yapıldığında mümkün olabildiğine dikkati çekti.

"Sandıkta oy kullanma esasına riayet edilmeli"

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışına, muhalafettin davet edilmemesine tepki gösteren Karamollaoğlu, "Adını değiştirin. 'Demokrasi Adası' demeyin, başka bir ad koyun ama hem demokrasi ve adalete vurgu yapacaksınız hem de demokrasinin olmazsa olmazı muhalefeti yok sayacaksınız. Böyle bir demokrasi olmaz." diye konuştu.

Muhalefetin, demokrasinin temel taşı olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, elektronik ortamda oy kullanılmasının önünün açılmasının önemli sakıncaları olduğunu vurguladı. Karamollaoğlu, "Seçim kanununu iktidarda bulunan partilerin manipülasyonuna açık hale getirirseniz, seçim şaibesinden kurtulamazsınız. Sandıkta oy kullanma esasına kesinlikle riayet edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir partiden seçilen milletvekilinin, bir başka partiye gitmesi ahlaken doğru mudur? Prensip olarak bakıldığında bunun üzerinde bir tereddüt doğabilir ama bir parti, o partiden seçilen milletvekilinin beklentilerini karşılamıyor, eğer artık iktidardaki parti kendi vatandaşına vadettiği, programında bulunan konulara yeterince itibar etmiyorsa bir milletvekilinin o partiden ayrılmasından daha tabii bir şey olmaz. Milletvekillerinin iradesine saygı gösterilmeli. Eğer bir milletvekili bu konuda yanlış yapıyorsa sandığa gittiği zaman vatandaştan onun cevabını alır çünkü seçim var. Seçim demokrasinin olmazsa olmazıdır."

Türkiyenin bir numaralı meselesinin işsizlik olduğunu savunan Karamollaoğlu, salgın sonrası normalleşme dönemine ilişkin açıklanan ekonomik tedbir paketlerinin problemi çözmediğini, sadece ertelediğini ileri sürdü.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının her yıl Türkiye'ye gelip ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını dile getiren Karamollaoğlu, bu kişilerin Türkiye'ye gelirken yaşadığı sorunlara dikkati çekti. Karamollaoğlu, işçi olarak gidenler için gidiş dönüş biletlerinde kolaylık yapılması çağrısında bulundu.

"Yağma ve talanı meşru görmek mümkün değil"

Karamollaoğlu, bir gazetecinin Amerika'da siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu yaşanan protestolara ilişkin sorusuna verdiği cevapta, Amerika'da yıllardır süregelen ırkçılığın son olayla patlak verdiğini belirterek, yağma ve talanı meşru görmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş Haber
Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra "gazi" unvanını alabildi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Rüştü Zorlu Fatih Sultan Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:24:38. #1.15#
title