İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:34

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akşener, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Koronavirüs Yorgunluğu" isimli fotoğrafını oylayan Akşener, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 Güzel Adam" fotoğrafını seçti.

Akşener, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "AA muhabir ve foto muhabirleri biz siyasetçileri Türkiye'nin her yerinde takip eden, yorulan insanlar. AA devletin, Türkiye'nin ajansı. O nedenle bu yarışmayı çok olumlu bulduğumuz için ben en azından kendi adıma oy kullanıyorum. Seçtiklerimiz de kazanıyor, ondan da çok mutlu oluyorum. Emek sahiplerine teşekkür ederim." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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