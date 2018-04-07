S&p, Fransa'nın Kredi Notunu Teyit Etti
NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Fransa'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.
NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Fransa'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.
S&P'den yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "AA" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.
Açıklamada, Fransa ekonomisinin gelecek 2 yılda güçlü büyüme göstermesinin beklendiği kaydedilirken, hükümetin ekonomik ve yapısal reformlarını uygulamaya devam edeceğinin altı çizildi.
Fransa'nın kurumsal etkinliğinin avro bilgesindeki yüksek ekonomik ve finansal entegrasyona yansıdığının vurgulandığı açıklamada, ülkede geçen sene yüzde 9,4 olan işsizlik oranını 2020'de yüzde 8,1 düşmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, geçen yıl yüzde 2 büyüme gösteren Fransa ekonomisinin bu sene yüzde 2,2, gelecek yıl da yüzde 1,8 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü bilgisine yer verildi.