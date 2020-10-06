S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi
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S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi

06.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:46
S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar şiddetlenirken; Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400'leri test atışları için Sinop'a gönderdi.

Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacına binaen Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilen ve geçtiğimiz sene teslimatı tamamlanan S-400 Triumf Uzun Menzili Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS), atışlı testlerinin icra edilmesi amacıyla Sinop'ta bulunan test merkezine götürülürken görüntülendi.

10 ADET HEDEF UÇAK VURULACAK

Türk Hava Kuvvetleri, 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında S-400 bataryası ile bir dizi atışlı test icra edecek. Atışlı testler esnasında, 10 adet Banshee Hedef Uçağı kullanılacak.

SİSTEMİN PERFORMANSI GÖZLENECEK

İcra edilecek test faaliyetleri ile S-400'ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek. Bu testin sonucunda, Türk S-400'lerinin operasyonel kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor. (Savunmasanayist)

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