Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Başta ABD olmak üzere NATO ülkeleri, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına tepki gösterirken Alman basınında çıkan bir habere göre Almanya Donanması'na ait denizaltıların Rus şirketi tarafından geliştirilen navigasyon cihazlarıyla donatıldığı belirtildi. Bu iddianın ardından NATO'nun nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almasına şiddetle karşı çıkan NATO'da, bir ülkenin daha donanmasında Rus yapımı cihazlar kullandığı ortaya çıktı. Almanya'nın çok okunan haftalık gazetesi Bild am Sonntag, Avrupa'da gerilime neden olacak bir habere imza attı.

Gazetenin manşetlerinden verdiği habere göre, Alman Donanması, Baltık Denizi'nde görevli denizaltılarında Rus yapımı radar kullanıyor. Gazete, savaş gemileri ve denizaltılardaki radar ve navigasyon sisteminin hem Rus bir şirket tarafından üretildiğini yazarken, bu cihazlardan elde edilen verilerin de askeri standart güvenlik protokolüne uyumlu olmadığını duyurdu.

Gazeteye konuşan bir donanma yetkilisi, "Elbette verilerimizin çalınmasından endişeliyiz, örneğin yabancı istihbarat birimleri ele geçirebilir" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ BAŞBAKAN SATIN ALMIŞ

Merkel'den önce başbakanlık koltuğuna oturan Gerhard Schröder'in döneminde Alman donanmasına ait yaklaşık 100 geminin yeni navigasyon sistemiyle donatıldığını ve bu şirketin de Rusya merkezli Transas olduğu belirtildi.

Navi Sailor 4100 isimli lokasyon, hız ve rotayı takip eden bir sistemin hem eski hem de 2015'ten beri kullanılan U-35 ve 2016'dan beri kullanılan U-36 denizaltılarında uygulandığı da ifade edildi.

1990'da St. Petersburg'da kurulan şirket hem sivil hem de askeri sektörlerde çalışmalarda bulundu. Rus donanmasına ait gemi ve araçlara da ürün tedarik eden şirket geçtiğimiz yıllarda Rusya Genelkurmay Başkanı General Nikolai Makarov tarafından da ödül almıştı.

"GEMİYİ KULLANILMAZ HALE GETİREBİLİR"

Şirketin 2018 yılında Finlandiya merkezli Wartsila isimli şirkete satıldığı belirtilirken, şirketin savunma sanayi ayağının Rusya'da kaldığı ortaya çıktı. Transas'ın eski çalışanlarının ve mühendislerinin Rus ordusu için silahlı insansız hava aracı ürettiği de aktarıldı.

Bild am Sonntag, 2020 yılının yaz aylarında bir rapor hazırlandığını ve donanmanın navigasyon sisteminin "yabancı ülkelerden casusluk ve sabotaja" açık olduğunun duyurulduğunu da aktardı. Raporda olası bir siber saldırı ile birlikte navigasyon verileri yabancı ülkelerin eline geçerken, en kötü senaryoda geminin bütün işlevinin bozulabileceği de belirtildi.

Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı

İlgili Haberler

İbo Show konuğu Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında, aslen nereli?
İbo Show konuğu Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında, aslen nereli?
Özlem Türeci kimdir? Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e liyakat nişanı!
Özlem Türeci kimdir? Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e liyakat nişanı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki Jülide Sarıeroğlu
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Ozan Tufan Caner Erkin Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 22:12:12. #1.15#
title