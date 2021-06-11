Ryan Giggs kimdir? Galler teknik direktörü Ryan Giggs kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi kulüpleri çalıştırdı?

Euro 2020'de Milli takımımızın gruplardaki rakipleri İtalya, Galler ve İsviçre oldu. Rakiplerin teknik direktörleri kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Galler teknik direktörü Ryan Giggs oldu. Peki, Ryan Giggs kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırmıştır? Tüm detaylar yazımızda...

Ryan Giggs kimdir araştırılan isimler arasında yer alıyor. Rakibimiz Galler'in teknik direktörü olan Ryan Giggs kimdir, hangi takımları çalıştırmıştır? Ryan Giggs'in aldığı kupa sayısı kaç? Ryan Giggs'in başarıları nelerdir?

GALLER TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Galler'in teknik direktörü Ryan Giggs'dir.

RYAN GİGGS KİMDİR?

Ryan Joseph Giggs (Ryan Joseph Wilson) (d. 29 Kasım 1973, Cardiff), Galli eski futbolcu, futbol antrenörü. Tüm kariyeri boyunca aynı takımda oynayan ve takımının formasını en çok giyen futbolcudur. Futbolu bıraktıktan sonra 2014-2016 yılları arası Manchester United'da Louis van Gaal 'ın yardımcılığını yapmıştır.

Ryan Giggs doğum tarihi : 29 Kasım 1973

Ryan Giggs kaç yaşında : 47 yaşında

Ryan Giggs nereli : Galler

Ryan Giggs mesleği ne : Eski futbolcu, Teknik direktör

Futbola Manchester sokaklarında top oynarken keşfedilmesi sonucu Manchester City altyapısında başlamıştır. Bu takımın altyapısında iken Manchester United menajeri Alex Ferguson Giggs'in evine gitmiş ve ailesini ikna ederek kendi takımının altyapısına almıştır. O tarihten beri başka bir takıma transfer olmadan kariyerini aralıksız United'da geçirmiştir.

Galler millî futbol takımı ile ilk maçını 1991 yılında oynamıştır. 2006 yılı sonuna kadar 60 kez millî formayı giymiş ve 14 gol atmıştır. 2008-2009 sezonunda İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, Manchester United'ın futbolcusu Giggs'i, İngiltere'de Yılın Futbolcusu ilan etmiştir.

BAŞARILARI

Manchester United:

Premier League - Şampiyonluğu (12):1986-1987, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2010-11, 2012-13

Premier League - İkincilik: 1991-92, 1994-95, 1997-98, 2005-06, 2009-10

FA Youth Cup Şampiyonluk: 1992

FA Cup Şampiyonluk (4): 1994, 1996, 1999, 2004

FA Cup Finalist: 1995, 2005

Lig Kupası Şampiyonluk (4): 1992, 2006, 2009, 2010

Lig Kupası Final: 2003

UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluk: 1999, 2008

Kıtalararası Kupa: 1999,2008

UEFA Süper Kupası Şampiyonluğu: 1991

UEFA Süper Kupası Finali: 1999

FA Community Shield Şampiyonluğu (8): 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013

FA Community Shield İkincilik: 1998, 2000, 2001, 2004

Tüm zamanların bir takımla en çok kupa kaldıran ve madalya alan oyuncusu.

Bireysel:

Barclays "FA Premier League" Ayın Oyuncusu: Ağustos 2006

Kıtalararası Kupa Maçın Oyuncusu (1999)

Manchester United Sezonun en değerli oyuncusu ödülü 2005/2006

U-21 Avrupa'da yılın futbolcusu unvanı (1993)

Galler yılın futbolcusu unvanı 1996, 2006

İngiliz futbol tarihinin en değerli oyuncuları listesi 2005

Premier Lig on yılın altın karması 2003

"FA Challenge Cup"'da atılan en güzel gol ödülü 1999, 2005

Manchester United takımı ile 10 Premier Lig Şampiyonluğu ile takımı tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan futbolcusu

1996 yılın sol kanat oyuncusu

1996 Yılın 4. futbolcusu

Manchester United takımında en çok forma giyen futbolcu unvanı.759