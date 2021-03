RVN Coin nedir? Güncel Ravencoin (RVN) Coin yorum ve grafiği

Ravencoin bugünkü fiyatı ₺1,48 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.009.722.899 TRY. Ravencoin son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #56, piyasa değeri ₺12.317.458.847 TRY. Dolaşımdaki arz 8.317.530.000 RVN coin ve maksimum seviyede. 21.000.000.000 RVN coin.

RAVENCOİN (RVN) NEDİR?

Ravencoin, belirli bir işlevi verimli bir şekilde ele almak için tasarlanmış, kullanım durumuna özgü bir blok zinciri uygulamayı amaçlayan dijital bir eşler arası ( P2P ) ağdır: varlıkların bir taraftan diğerine aktarımı. Bitcoin kodunun bir çatalı üzerine inşa edilen Ravencoin, 31 Ekim 2017'de duyuruldu ve 3 Ocak 2018'de adil bir lansmanla madencilik için ikili kodlar yayınladı: ön madencilik, ICO veya masternod yok. Game of Thrones adlı bir TV programı referans alınarak seçildi.

Ravencoin'in Kurucuları Kimlerdir?

Ravencoin teknik raporu Bruce Fenton, Tron Black ve Joel Weight tarafından yayınlandı.

Bu projeye başlamadan önce hepsi deneyimli işadamları ve geliştiriciler oldukları için kripto kalabalığının çoğunun üzerinde göze çarpıyorlar.

Fenton, 2015'ten 2018'e kadar Bitcoin Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetici direktörü olarak kriptoda iyi bilinir. Kriptodan önce, 90'larda Morgan Stanley'in başkan yardımcısı ve genel müdürü olarak yatırım bankacılığında sağlam bir kariyere sahipti Atlantis Consulting 13 yıldır. Şu anda, gizli bir fintech girişimi olan Chainstone Labs'ın genel müdürü olarak çalışıyor.

Tron Black, CEO olarak çeşitli yazılım şirketlerini yönetme de dahil olmak üzere 30 yıldan fazla deneyime sahip bir ana yazılım geliştiricisidir. 2013'ten beri Doğrulanmış Cüzdan, CoinCPA ve t0 gibi çeşitli girişimlerde kriptoda çalışıyor. Halen Overstock.com'un blockchain teknolojisi uygulamalarına odaklanan bir yan kuruluşu olan Medici Ventures'ta çalışıyor.

Weight, tanınmış bir çevrimiçi perakendeci olan Overstock.com'da baş teknoloji sorumlusu. Daha önce, Medici Ventures'da COO ve CTO rollerinde yer almıştır. Kariyerine 1998 yılında dotcom balonunun tam ortasında Utah Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra başlayan deneyimli bir yazılım geliştiricisidir.

Ravencoin'i Benzersiz Yapan Nedir?

Bitcoin kodunun bir çatalı olarak Ravencoin, dört önemli değişiklik içeriyor: değiştirilmiş düzenleme programı (5.000 RVN'lik blok ödülüyle), blok süresi bir dakikaya düşürüldü, madeni para arzı 21 milyarda (BTC'den on kat daha fazla) sınırlandırıldı ve bir madencilik algoritması (KAWPOW, daha önce sırasıyla X16R ve X16RV2) ASIC donanımının neden olduğu madenciliğin merkezileştirilmesini azaltmayı amaçladı.

Ravencoin, varlık transferi ve blok zinciri üzerinden ticaret sorununu çözmeyi hedefliyor. Önceden, birisi Bitcoin blok zincirinde bir varlık oluşturduysa, biri yaratıldığı paraları takas ettiğinde yanlışlıkla yok edilebilirdi.

RVN paraları, ağ içinde dahili para birimi olarak tasarlanmıştır ve Ravenchain'de token varlıkları yayınlamak için yakılmalıdır. Varlıklar her şeyi temsil edebilir: altın veya fiziksel avro gibi gerçek dünyadaki saklama nesneleri, sanal mallar ve nesneler, hisse senetleri ve menkul kıymetler gibi bir projenin payı, havayolu milleri veya birinin ücretinin bir saati vb.

Ravencoin protokolünün planlanan gelecek sürümleri, entegre mesajlaşma ve oylama sistemlerini destekleyecek.

ASIC madenciliği nedir?

Nasıl başladığını bilmek ister misin? Bitcoin hakkındaki açıklamamızı okuyun .

Daha fazla kripto bilgisi için hazır mısınız? En son kripto haberleri ve analizleri için blogumuza göz atın .

Dolaşımda Kaç Ravencoin (RVN) Coin Vardır?

Ravencoin, yeni bir kripto para birimi için mümkün olduğu kadar adil ve açık olmakta ısrar ediyor. Ön madencilik, ICO ve geliştirici veya kurucu ödülleri için madeni para tutulmadı.

Başlangıcından bu yana geçen üç yıl içinde (Mart 2021 itibariyle), madeni paraların% 39'u zaten çıkarılmış durumda. Toplam arz 21 milyar madeni parayla sınırlandı.

Ravencoin Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Ravencoin, Bitcoin'in bir çatalı olduğundan, ademi merkeziyetçilik ve matematiğin gücüyle korunur. 6 Mayıs 2020'de X16R ve X16RV2'nin yerini alan KAWPOW adlı bir çalışma kanıtı madenciliği algoritması kullanır. Bu, güvenliği sağlamakla kalmaz, ASIC dirençli olacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanılan X16r algoritma grubu başlangıçta her bir madencilik bloğu için 16 farklı karma algoritma kullanır, ancak bunların kullanılma sırası her blok için farklıdır ve önceki bloğun özetinin son 8 baytından türetilir. Her döngüyü uyarlama gerekliliğinin ASIC'lere CPU ve GPU'lara göre herhangi bir avantaj sağlamadığı düşünülüyordu. Sonunda, bunun için ASIC'ler oluşturuldu ve Ravencoin, ProgPow'un biraz değiştirilmiş bir versiyonu olan, tamamen farklı bir algoritma olan KAWPOW'a geçmek zorunda kaldı; bu, kendisi Ethash'ın evrimi ve GPU'larda madencilik için optimize edildi.

Bu, ön madencilik olmadan adil dağıtım taahhüdü ile birleştiğinde, hiçbir bireyin veya kuruluşun% 51'lik bir saldırı girişiminde bulunmaya veya herhangi bir tür yapay piyasa fiyatı oluşturmaya çalışmak için yeterli hash gücüne sahip olmamasını veya olamayacağını garanti etmek anlamına gelir şoklar.

Ne yazık ki, 3 Haziran 2020'de halkın bilgilendirildiği Ravencoin blok zincirinin bilinen başarılı bir hacklenmesi vardı. Saldırı sırasında hackerlar, Ravencoin'in arz sınırının yaklaşık% 1,5'ini oluşturan i315 milyon RVN coin'i anında basmayı başardılar. 21 milyar. Duyuru anında çalınan RVN'nin fiyatı 5,7 milyon ABD doları olarak tahmin ediliyordu. Mevcut para sahiplerinin hiçbiri saldırıdan doğrudan etkilenmedi.

Ravencoin'i (RVN) Nereden Satın Alabilirsiniz?

RVN, Tether (USDT) gibi stabilcoinlere, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer kripto para birimlerine ve fiat paraya karşı çiftlerle serbestçe işlem gören bir madeni paradır.

Ravencoin'de ticaret için en iyi borsalar şu anda Binance , Huobi Global , OKEx , ZG.com ve VCC Exchange'dir.