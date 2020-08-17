HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Rüzgar türbinlerine akademik incelemeye TÜBİTAK'tan destek

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Özgür Eğilmez ve Dr. Carmen Amaddeo'nun yer aldığı projeyle, ülkemizin enerji üretimindeki payı yüzde 7,42'ye çıkan rüzgar enerjisini elde etmek için kullanılan türbinlerin;

Rüzgar türbinlerine akademik incelemeye TÜBİTAK'tan destek
17.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:59

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Özgür Eğilmez ve Dr. Carmen Amaddeo'nun yer aldığı projeyle, ülkemizin enerji üretimindeki payı yüzde 7,42'ye çıkan rüzgar enerjisini elde etmek için kullanılan türbinlerin; rüzgar, ısı, nem gibi mevsimsel etkiler ve olası depremler karşısında yaşayabilecekleri incelenecek. Sayıları 2019 sonu itibarıyla ülke genelinde 3 bin 285'e kadar ulaşan rüzgar türbinlerinin geleceğine ışık tutacak proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Dr. Carmen Amaddeo'nun yönetici, Prof. Dr. Özgür Eğilmez ile Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Özgür Özçelik ve Dr. Öğretim Üyesi Serkan Günel'in araştırmacı olarak yer aldığı rüzgar türbinlerini inceleyecek proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenecek. Rüzgar enerjisinin; rüzgarın bedava ve temiz olmasının yanı sıra kısa yatırım geri dönüş süreleriyle son yılların önemli ve cazip enerji kaynaklarından olduğunu dile getiren Proje Yöneticisi Dr. Carmen Amaddeo, "Bu avantajlar, enerji sektörünün daha yüksek, daha büyük ve daha gelişmiş rüzgar türbinleri inşa etmesi yönünde giderek artan bir talep oluşturuyor. Ülke genelinde 2019 sonu itibarıyla 3 bin 285 kurulu rüzgar türbini bulunuyor ve kuleler, daha fazla enerji üretilmesi için son 10 yılda daha büyük ve daha uzun inşa edilmeye başlandı; ancak bunların hiç aksamadan enerji üretebilmesi ve ömürleri boyunca işlevsel kalabilmeleri, bu devasa yapıların yapısal bütünlüklerinin izlenmesi gerekliliğini de doğuruyor. 2 yıl sürecek bu projenin çıktıları, rüzgar türbinlerin geleceğine ışık tutacak" diyerek projenin çıkış noktasını anlattı.

Bu yapıların tasarımını iyileştirmek ve geliştirmek için gerçekçi çalışma şartları altında uzun dönemli, sürekli veri toplanmasının büyük bir gereklilik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özgür Eğilmez, "Bu proje kapsamında, aktif haldeki büyük ölçekli bir rüzgar türbinine; ivme ölçer, ısı ölçer, nem ölçer, rüzgar izleme istasyonu gibi çeşitli algılayıcılar yerleştirilecek. Bu algılayıcılarla uzun dönemli dinamik veri toplanacak. Bu veriler, çeşitli yöntemlerle analiz edilecek. Bu da tüm bu faktörlerin, türbin kulesini nasıl etkilediğine ilişkin önemli bilgiler verecek" dedi.

Deprem karşısındaki olası hasarlar ölçülecek

Türbin kulesinin uzun dönemli ve sürekli olarak izlenecek olmasının, böyle bir yapının deprem tepkisinin ölçülmesi imkanını da doğuracağını dile getiren Prof. Dr. Demirtaş, "Projenin bu yönü, bu tip yapıların deprem talebinin daha gerçekçi belirlenmesini sağlayacak ve deprem bölgelerinde yapılacak türbin tasarımının iyileştirilmesi konusuna önemli katkılar koyacak; ayrıca, farklı rüzgar hızları ve depremler karşısındaki etkiler de modeller üzerinde incelenerek analizler gerçekleştirilecek. Bu analizler kullanılarak türbin için çeşitli hasar/performans seviyeleri belirlenecek. Olası hasar verici bir deprem sonrasında, deprem sırasındaki rüzgar hızı da dikkate alınarak türbinin hangi performans/hasar seviyesinde olabileceği otomatik olarak tahmin edilecek" diye konuştu.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB) 2019 yılı Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporuna göre, ülkemizde rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu gücü, geçen yıl sonunda 8 bin 56 megavata ulaştı. Sektörde, kurulu güç 10 yılda 10 kat artarken, 2019 sonu itibarıyla 198 santral bulunuyor. Türkiye'deki rüzgar enerjisi santrallerinin elektrik üretimindeki payı ortalaması ise 2019'da yüzde 7,42 oldu. İşletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu güç bakımından yüzde 38,5'i Ege, yüzde 34,7'si Marmara, yüzde 12,3'ü ise Akdeniz bölgelerinde bulunuyor. Türkiye'de geçen yıl il bazında rüzgar enerjisinde toplam kurulu kapasite sıralamasında bin 549 megavat kurulu güçle İzmir ilk sırada yer alırken, İzmir'i bin 363 megavat kurulu güçle Balıkesir ve 689,9 megavat kurulu güçle Manisa izliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Güncel
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Magazin
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir Dünya
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Güncel
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Güncel
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Kütahya'da koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstüne kısıtlamalar getirildi
Kütahya'da koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstüne kısıtlamalar getirildi
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Kanada'da sağlık görevlilerinin itirazına rağmen açılan striptiz kulübünde 550 erkeğe koronavirüs bulaştı
Kanada'da sağlık görevlilerinin itirazına rağmen açılan striptiz kulübünde 550 erkeğe koronavirüs bulaştı
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla koronavirüs döneminin kapsamlı toplantısını yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla koronavirüs döneminin kapsamlı toplantısını yapacak
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Eşiyle koronavirüse yakalanan ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu, yaşadığı zorlu süreci anlattı
Eşiyle koronavirüse yakalanan ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu, yaşadığı zorlu süreci anlattı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bektaş Veli Donald Trump Vladimir Putin Aylin Nazlıaka Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Ozan Güven Gülben Ergen Tamer Karadağlı
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Adana Çocuk Ağustos Tecavüz
Şu an buradasınız: Rüzgar türbinlerine akademik incelemeye TÜBİTAK'tan destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 10:00:57. #1.15#
title