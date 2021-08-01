Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları, İzmir'de tamamlandı
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Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları, İzmir'de tamamlandı

Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları, İzmir'de tamamlandı
Anadolu Ajansı / Metin Aydemir - Haberler | Spor

Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları, İzmir'in Dikili ilçesinde tamamlandı.

Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları, İzmir'in Dikili ilçesinde tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Dikili Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi iş birliğinde Çandarlı Doğu Plajı'nda düzenlenen ve 30 Temmuz'da başlayan yarışlarda, 53 sporcu mücadele etti.

Rüzgarın düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle dün olduğu gibi bugün de yarış yapılamadı.

İlk günkü sonuçlara göre dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Sporcular, eski milli sörfçü Çağla Kubat ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kategorilerinde ilk üç sıraya giren sporcular şunlar:

17 Yaş Altı Kızlar: 1. Elif Ercan, 2. Ayşe Demirkut, 3. Mimosa Meroni

17 Yaş Altı Erkekler: 1. Ozan Özay, 2. Tan Tandoğan, 3. Ali Dönmez

15 Yaş Altı Kızlar: 1. Çağla Anadol, 2. Ela Özcan, 3. Damla Kurtdemir

15 Yaş Altı Erkekler: 1. Kaan Erdoğan, 2. Burak Orhan, 3. Denizhan Tunç

Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları, İzmir'de tamamlandı
Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları, İzmir'de tamamlandı
Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları, İzmir'de tamamlandı
Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları, İzmir'de tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir

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Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları, İzmir'de tamamlandı - Haberler Spor
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