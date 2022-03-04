Rusya'ya bir yaptırım da Fransa'dan! Artık Messi'yi izleyemeyecekler

Ukrayna'ya yaptığı şiddetli saldırılara karşın spor dünyası Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Son olarak Fransa'dan çarpıcı bir hamle geldi.

MAÇLARDA "SAVAŞA HAYIR" MESAJI VERİLECEK

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya almaya karar verdi. LFP'den yapılan yazılı açıklamada, Ligue 1'in Rusya'daki Match TV kanalındaki yayın sözleşmesinin bugün askıya alınmasına karar verildiği belirtildi. Öte yandan Ligue 1 ve İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'ya destek için statlarda "Savaşa Hayır" mesajı yayımlanacağı kaydedildi.

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