Rusya-Türkiye Maçının Hakemi Belli Oldu

A Milli Takım'ın yarın Rusya ile oynayacağı özel müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

Rusya-Türkiye Maçının Hakemi Belli Oldu

A Milli Takım'ın yarın Rusya ile oynayacağı özel müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

Rusya'nın Moskova kentinde Arena CSKA'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Rusya Futbol Federasyonu'ndan Alexey Eskov olacak. - İstanbul

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