Rusya (ROC) voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!

Türkiye-Rusya(ROC) kadınlar voleybol grup maçı bugün başladı. Maç devam ederken Rusya'nın voleybol kadrosu merak edildi. Peki, Rusya voleybol kadrosunda kimler var? Rusya'nın puan durumu kaç? Türkiye'nin gruptaki puan durumu kaçtır?

Rusya - Türkiye Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar grup karşılaşması bugün sabah saat 08:20 'de başladı. Maç şuan devam ediyor. Eğer Türkiye bu maçı 3-0 veya 3-1 kazanırsa gruplarda 2. olarak bir üst tura yani çeyrek finale çıkacak. Peki, rusya voleybol takımında kimler var?

RUSYA (ROC) VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNLARI

Antrenör: Giovanni Caprara