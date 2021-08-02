Rusya (ROC) voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!
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Rusya (ROC) voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!

Rusya (ROC) voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!
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Türkiye-Rusya(ROC) kadınlar voleybol grup maçı bugün başladı. Maç devam ederken Rusya'nın voleybol kadrosu merak edildi. Peki, Rusya voleybol kadrosunda kimler var? Rusya'nın puan durumu kaç? Türkiye'nin gruptaki puan durumu kaçtır?

Rusya - Türkiye Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar grup karşılaşması bugün sabah saat 08:20 'de başladı. Maç şuan devam ediyor. Eğer Türkiye bu maçı 3-0 veya 3-1 kazanırsa gruplarda 2. olarak bir üst tura yani çeyrek finale çıkacak. Peki, rusya voleybol takımında kimler var?

RUSYA (ROC) VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNLARI

Antrenör: Giovanni Caprara

  • Mariya Borodakova : 08.03.1986 : Boyu 190 : Orta
  • Natalia Alimova : 09.12.1978 : Boyu 192 :Orta
  • Olga Fateeva : 04.05.1984 : Boyu 190 : Smaçör
  • Lyubov Sokolova Kılıç : 04.12.1977 : Boyu 192 : Smaçör
  • Elena Godina : 17.09.1977 : Boyu 196 : Smaçör
  • Evgeniya Estes : 17.07.1975 : Boyu 191 : Smaçör
  • Ekaterina Gamova : 17.10.1980 : Boyu 205 : Pasör Çaprazı
  • Marina Şeşenina : 26.06.1985 : Boyu 181 : Pasör
  • Ekaterina Kabeshova : 05.08.1986 : Boyu 172 : Libero
  • Alexandra Pasynkova : 14.04.1987 : Boyu 190 :Smaçör
  • Yuliya Merkulova : 17.02.1984 : Boyu 202 : Orta
  • Marina Akulova : 13.12.1985 : Boyu 181 : Pasör
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