Rusya, İran'a ilişkin resmi bilgi bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığından, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan, İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve miktarını aşmasıyla ilgili resmi bilgi beklendiği bildirildi.

Rusya, İran'a ilişkin resmi bilgi bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığından, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan, İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve miktarını aşmasıyla ilgili resmi bilgi beklendiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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