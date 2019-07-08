Rusya, İran'a ilişkin resmi bilgi bekliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığından, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan, İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve miktarını aşmasıyla ilgili resmi bilgi beklendiği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan, İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve miktarını aşmasıyla ilgili resmi bilgi beklendiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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